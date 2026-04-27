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影／管制原料甲胺假冒鋼鐵品輸台...流入桃園平鎮工廠製毒 市價逾2億5

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

不法集團企圖牟取暴利，利用進口「鋼鐵製品」作為掩護，從大陸走私重達160公斤的管制化學原料「甲胺」入境，準備大量製造第三級毒品「喵喵」，刑事局掌握流向後，去年9月間在桃園市平鎮區偏遠山區鐵皮屋查獲鍾姓製毒師傅，以及提供場地的黃男，查扣毒品半成品、成品、先驅原料逾201公斤，可製成50萬包的毒品咖啡包，初估市價逾2億5000萬元，檢方聲押二人獲准，近日依毒品罪起訴。

刑事局中打四隊在去年3月間接獲情資，有不法集團以鋼鐵製品名義，從對岸輸入管制原料甲胺，經報請桃園地檢署檢察官指揮後，與調查局航調處、新北市新莊、蘆洲警分局共辦。

歷經數月跟監蒐證，專案小組發現，發現有毒品前科的鍾姓製毒師傅（40歲）向黃姓友人（44歲）商借位於桃園市平鎮區的偏僻山區廠房，作為製毒處所，鍾男因缺錢花用，遭不法集團吸收煉毒，也為避免煉毒產生惡臭，引發關注，才會選擇偏僻山區作業。

專案小組在去年9月間時機成熟，於去年9月26日發動強力查緝行動，查獲鍾等二人，查扣甲基甲基卡西酮（喵喵）成品3.02公斤、半成品121.35公斤、毒品先驅原料2-溴 4 甲基苯丙酮76.66公斤，毒品原料、成品、半成品重逾201公斤，另查扣製毒器具及原料一批、手機等證物。

檢警統計，該批毒品原料若製成毒品咖啡包，預計可製成50萬包，若以每包500元的市價估算，不法利益高達2億5000萬元，流入市面也將對社會治安、國人身心健康造成難以估計的重大危害。

全案警詢後依毒品罪移送桃園地檢署偵辦，偵查期間僅鍾男承認製毒犯行，但黃男辯稱，只有提供場地，不知鍾男所為，檢方訊後依涉犯毒品罪嫌疑重大，有共犯在逃等理由，向桃園地院聲押獲准，近日偵結起訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

刑事局中打四隊破獲桃園市平鎮區的製毒工廠，查扣市價逾2億5000萬元的毒品成品、半成品、原料。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打四隊破獲桃園市平鎮區的製毒工廠，查扣市價逾2億5000萬元的毒品成品、半成品、原料。記者陳宏睿／翻攝

刑事局中打四隊破獲桃園市平鎮區的製毒工廠，查扣市價逾2億5000萬元的毒品成品、半成品、原料，帶回鍾姓製毒師傅等二人送辦。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打四隊破獲桃園市平鎮區的製毒工廠，查扣市價逾2億5000萬元的毒品成品、半成品、原料，帶回鍾姓製毒師傅等二人送辦。記者陳宏睿／翻攝

刑事局中打四隊破獲桃園市平鎮區的製毒工廠，查扣市價逾2億5000萬元的毒品成品、半成品、原料。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打四隊破獲桃園市平鎮區的製毒工廠，查扣市價逾2億5000萬元的毒品成品、半成品、原料。記者陳宏睿／翻攝

刑事局中打四隊破獲桃園市平鎮區的製毒工廠，查扣市價逾2億5000萬元的毒品成品、半成品、原料。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打四隊破獲桃園市平鎮區的製毒工廠，查扣市價逾2億5000萬元的毒品成品、半成品、原料。記者陳宏睿／翻攝

刑事局中打四隊破獲桃園市平鎮區的製毒工廠，查扣市價逾2億5000萬元的毒品成品、半成品、原料。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打四隊破獲桃園市平鎮區的製毒工廠，查扣市價逾2億5000萬元的毒品成品、半成品、原料。記者陳宏睿／翻攝

大陸 桃園地檢署 桃園

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