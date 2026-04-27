影／製毒工廠緊鄰宮廟 調查局與海關偵破俗稱「喵喵」製毒案

調查局與海關等單位組成專案小組，由檢察官指揮在桃園市平鎮區偵破俗稱「喵喵」製毒工廠，該工廠緊鄰宮廟，並藉由宮廟周圍設置監視器材，增加蒐證困難；檢方日前以毒品罪起訴鍾姓和黃姓男子，持續擴大追查中。

調查局航業調查處台中調查站去年3月接獲財政部關務署基隆關情資，報請桃園地檢署檢察官蘇展毅指揮，結合航業處基隆站、刑事警察局偵查第六大隊、新北市政府警察局新莊分局、蘆洲分局等單位組成專案小組。

去年9月26日在桃園市平鎮區破獲1座以第四級毒品先驅原料「2-溴-4-甲基苯丙酮」製造第三級毒品「4-甲基甲基卡西酮」(俗稱喵喵)之製毒工廠，現場共查扣「4-甲基甲基卡西酮」毒品成品及半成品共約120公斤、第四級毒品先驅原料「2-溴-4-甲基苯丙酮」約70公斤。

情資顯示某販毒集以虛報貨名方式，進口未列管制毒原料來台，經長期監控，發現黃男、徐男等人試圖透過製造及販售毒品賺取暴利，為避免製毒過程所散發刺激化學氣味引人注意，由同夥黃員之偏遠山區鐡皮屋作為製毒場所，藉由周圍養殖業所產生之惡臭掩蓋氣味，並利用司法機關非上班期間製毒，企圖規避查緝。

製毒工廠緊鄰宮廟，藉由宮廟周圍設置監視器材，增加蒐證困難度，經6個月監控及行動蒐證，取得相關犯罪事證及研判製毒期程後發動偵辦。檢方日前以毒品罪起訴39歲鍾姓男子和46歲黃姓男子。

調查局與海關等單位組成專案小組，在桃園市平鎮區破獲俗稱「喵喵」製毒工廠。圖／調查局航業調查處台中調查站提供