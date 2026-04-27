影／利用宮廟掩護 調查局破「喵喵」製毒工廠 緝獲190公斤毒品與原料

調查局航業處台中站掌握情資，指有販毒集以虛報貨名方式，進口未列管制毒原料來台，在偏遠山區設立製毒工廠，意圖製造「喵喵」毒品販售牟利；辦案人員歷經半年蒐證，順利搗破製毒廠房，起獲120公斤三級毒品成品與半成品，先驅原料70公斤，拘提2毒販到案，檢方聲押獲准。

據了解，航中站去年3月接獲關務署基隆關情資，指有毒販在桃園市平鎮山區設立製毒工廠，經報請桃園地檢署指揮揮偵辦，查扣「4-甲基甲基卡西酮」毒品成品及半成品共約120公斤、第四級毒品先驅原料「2-溴-4-甲基苯丙酮」約70公斤。

調查局指出，黃姓與徐姓毒販試圖透過製造及販售毒品賺取暴利，為避免製毒過程散發刺激化學氣味引人注意，由黃男在偏遠山區利用鐡皮屋為，作為製毒場所，並藉由周圍養殖業所產生之惡臭掩蓋氣味，利用司法機關非上班期間製毒，企圖規避查緝。

由於製毒工廠緊鄰宮廟，毒販藉由公廟周圍設置監視器材，以致增加蒐證困難度，專案組不分晝夜、犧牲假日克服各種困難，歷經6個月監控及行動蒐證，終於取得相關犯罪事證及研判製毒期程後，結合刑事局第六大隊、新莊與蘆洲分局等單位，荷槍實彈發動搜索攻堅行動，當場逮捕正在製毒的毒販。

專案小組指出，由於現場化學原料侵蝕性強，易造成眼、鼻極度不適，因此專案小組執行搜索時，均配戴護目鏡及防毒面具，得以順利執行搜索扣押，該製毒集團繩之以法。

為保護國人不受毒品侵害，調查局長期監控國際毒梟和國內毒盤，全力追查各種製毒場所，積極與各國緝毒單位密切聯繫，隨時交換情資，進行跨境合作，並會關務署各關口布下天羅地網，不讓毒梟有機可趁，阻絕各級毒品闖關入境。

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調查局航業處在桃園平鎮山區破獲大型「喵喵」製毒工廠，逮捕正在提煉毒品的毒販。圖／調查局提供