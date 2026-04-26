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影／涉毒駕開車竄逃 頭份警方查獲法辦...再吃40張25萬元罰單
45歲楊姓男子昨晚在苗栗縣頭份市涉嫌毒駕逃竄，警方追捕3公里多查獲，並在楊及乘客林姓女友身上起出安非他命及依託咪酯毒品，全案依違反毒品危害防制條例、公共危險罪嫌移送法辦，楊沿途闖紅燈等交通違規，警方開出40張25萬元罰單。
頭份警察分局尖山派出所員警魏畯豐、林延恩昨天晚上8點多在頭份市永貞路一段與台1己線路口巡邏，發現楊男所駕駛轎車未開啟頭燈行駛，遂示意停車受檢，楊男拒絕攔查，開車速逃逸，經通報警網攔截圍捕，不到10分鐘在頭份市中央路、自強路口攔停，並制服楊男。
警方在楊男及右前座林女（20歲）身上，共起出2包8.8公克安非他命，及2顆7.3公克，依託咪酯，偵訊後，楊男、林女及後座乘客陳姓男子（33歲），依違反毒品危害防制條例及公共危險罪嫌，移送苗栗地檢察署偵辦。
楊男在頭份市區逃竄3公里多，還好沒有波及用路人，沿途違規無照駕駛、闖紅燈、逆向及毒駕等，共告發40件，罰鍰25萬元，頭份分局分局長郭譯隆呼籲，對於任何拒檢逃逸及涉毒犯罪行為，警方絕不寬貸，將持續強化巡邏勤務與路檢作為，積極打擊不法，維護社會治安與民眾安全。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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