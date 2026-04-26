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毒品糾紛嫌隙？台中休旅車槍響駕駛中彈 開槍乘客落網...動機釐清中

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓男子今天下午2時許，在休旅車內遭張姓男子持槍射擊腰腹部，林男下車向附近咖啡店求助，張男徒步逃逸，檢警在案發後約3小時，即在案發地附近的張男住處，將他查緝到案，目前鄭在釐清犯案動機。據了解，二人疑因毒品交易衍生糾紛，張男才持槍射擊，詳細的案發經過，仍待釐清。

林姓男子（27歲）今天駕駛休旅車行經西區府後街時，張姓男子（46歲）上車，二人疑因毒品衍生嫌隙，張男在休旅車後座，持隨身攜帶的改造手槍，朝林男腰腹部開一槍，林男中槍後車輛失控，撞擊路邊車輛後，林下車跑向休旅車旁的咖啡店求助，張男則離車逃逸。

救護車到場時，林男倒臥在咖啡店騎樓地面，意識清楚，腰腹部有一處貫穿的槍傷傷口，送往中國醫藥大學附設醫院急救後，暫無生命危險，正留院觀察中。

台中地檢署獲報後，指派檢察官陳東泰進駐第一警分局，成立專案小組偵辦，經調閱監視器追查張男逃逸方向後，在張男位於案發地附近的住處，將他查緝到案，另查獲涉案改造手槍一把，但未查獲子彈。

張男已被帶回警局詢問，釐清案發經過。初步了解雙方是因毒品交易糾紛而衍生槍擊事件，不過相關說法仍待後續調查核實，目前暫依殺人未遂、槍砲等罪方向偵辦，預定明日將移送台中地檢署偵辦。

台中地檢署表示，對暴力犯罪零容忍，第一時間指派檢察官進駐分局指揮，初步調查是熟人間糾紛所致，詳細犯案動機及相關案情，仍待進一步調查。

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台中市西區府後街今天下午傳槍響，林姓男子在駕駛的休旅車內，遭同車乘客開槍，擊中腰腹，警方到場採證。記者陳宏睿／攝影
台中市西區府後街今天下午傳槍響，林姓男子在駕駛的休旅車內，遭同車乘客開槍，擊中腰腹，警方到場採證。記者陳宏睿／攝影

台中市張姓男子今天下午在林男車內槍擊，檢警循線查緝到案。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓男子今天下午在林男車內槍擊，檢警循線查緝到案。記者陳宏睿／翻攝

台中市西區府後街今天下午傳槍響，林姓男子腰腹中槍，向咖啡店求助。圖／讀者提供
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徒步 槍擊 毒品

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