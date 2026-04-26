抓到了！台中地院旁槍響一人腹部中彈 涉案槍手住家落網

台中市林姓男子今天駕駛休旅車載另名乘客，行經西區府後街、近台中地院後方時，二人因不明原因起爭執，林男在車內遭同車乘客開一槍，擊中腹部，乘客徒步逃逸，林男則是跑往路旁咖啡店求助，救護車到場時，林男意識清楚，警方在今天下午5時許，已在案發地點附近的槍手住處，將他查獲到案，正帶回警局詢問中。

第一警分局表示，受傷的林男意識清醒，已送中國醫藥大學附設醫院急救，此案非隨機攻擊事件，歹徒疑與受害者相識，已鎖定身分，將全力查緝到案，已報請台中地檢署檢察官指揮，暫依殺人未遂罪方向偵辦，下午已循線查緝涉案凶嫌到案，正釐清案發經過、動機。

台中地檢署表示，西區府後街在今天下午2時36分許發生槍擊案件，涉案歹徒曾上被害人所駕駛的休旅車車後發生槍擊，被害人受傷後已送醫救治中。

中檢表示，經初步研判，此案疑是熟人間糾紛所致，詳細犯案動機及相關案情，仍待進一步調查釐清。

中檢強調，對暴力犯罪零容忍，獲報後已立即分案指派檢察官陳東泰，進駐第一警分局指揮偵辦，專案小組在今天下午已查緝凶嫌到案。

台中市消防局在今天下午4時32分獲報，西區府後街有創傷案件，救護車到場時，警員已到場，受傷的林姓男子（27歲）腹部有傷口、意識清楚，疑為槍傷，給予初步處置後，送醫急救。

台中市西區府後街今天下午傳槍響，林姓男子腹部中槍，向咖啡店求助。圖／讀者提供