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美特勤局稱中槍特工順利出院 川普稱已親自慰問

開休旅車到台中地院後方起糾紛？男駕駛遭乘客開槍腹部中彈

台中西區府後街傳槍響...槍手逃逸 一人腹部中彈送醫急救中

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影／開休旅車到台中地院後方起糾紛？男駕駛遭乘客開槍腹部中彈

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓男子今天駕駛休旅車載另名乘客，行經西區府後街、近台中地院後方時，二人因不明原因起爭執，林男在車內遭同車乘客開一槍，擊中腹部，乘客徒步逃逸，林男則是跑往路旁咖啡店求助，救護車到場時，林男意識清楚，警方目前已鎖定歹徒身分，正積極查緝到案，目前暫依殺人未遂罪方向偵辦。

台中市消防局在今天下午4時32分獲報，西區府後街有創傷案件，救護車到場時，警員已到場，受傷的林姓男子（27歲）腹部有傷口、意識清楚，疑為槍傷，給予初步處置後，送醫急救。

第一警分局表示，受傷的林男意識清醒，已送中國醫藥大學附設醫院急救，此案非隨機攻擊事件，歹徒疑與受害者相識，已鎖定身分，將全力查緝到案，已報請台中地檢署檢察官指揮，目前暫依殺人未遂罪方向偵辦。

台中市西區府後街今天下午傳槍響，林姓男子腹部中槍，向咖啡店求助。圖／讀者提供
台中市西區府後街今天下午傳槍響，林姓男子腹部中槍，向咖啡店求助。圖／讀者提供

台中市西區府後街今天下午傳槍響，林姓男子在駕駛的休旅車內，遭同車乘客開槍，擊中腹部，警方到場採證。記者陳宏睿／攝影
台中市西區府後街今天下午傳槍響，林姓男子在駕駛的休旅車內，遭同車乘客開槍，擊中腹部，警方到場採證。記者陳宏睿／攝影

殺人未遂 休旅車 台中

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