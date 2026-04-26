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為賺1800元車馬費 男竹北深夜水公園、超商賣彩虹菸下場曝

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹林男為賺取車馬費，竟透過社群軟體Instagram販售俗稱「彩虹菸」的第三級毒品，還直接約在竹北市水公園及超商交易。新竹地院審理後，依販賣第三級毒品罪，判林男應執行有期徒刑2年，緩刑5年，並須提供240小時義務勞務。

判決書指出，林男明知「α-吡咯烷基苯異己酮（alpha-PiHP）」屬第三級毒品，仍利用Instagram與買家聯繫，談妥時間地點後交易。其中一次於2024年12月1日晚上10時30分，在竹北市興隆路水公園販售7支彩虹菸，收取1000元；另一次則於同月8日深夜，在竹北市某超商外交易6支，收取800元。

法官審理時，林男辯稱並非以此為業，本身為裝潢學徒，只是剛好身上有彩虹菸，友人詢問才轉手，想說去湖口跟人拿貨也要一點車錢，只是意思意思收點車馬費，才從中賺取些許差價當補貼。檢警隨後在其住所搜出94支彩虹菸，經鑑定確含毒品成分。

法官認為，林男坦承犯行，且其販賣對象僅2人、販毒所得僅1800元，獲利極其有限，相較於大盤毒梟，林男行為雖助長毒品流竄，但犯罪情節尚屬輕微。

法官審酌林男因一時思慮不周犯刑，事後積極配合警方調查偵辦毒品上游或共犯，堪認其確有悔意，最終依販賣第三級毒品罪判有期徒刑2年。緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並於判決確定後3年內，須向指定機構提供240小時義務勞務。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新竹林男為賺取車馬費，竟透過社群軟體Instagram販售俗稱「彩虹菸」的第三級毒品，還直接約在竹北市水公園及超商交易。記者黃羿馨／攝影
新竹林男為賺取車馬費，竟透過社群軟體Instagram販售俗稱「彩虹菸」的第三級毒品，還直接約在竹北市水公園及超商交易。記者黃羿馨／攝影

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