北車菲籍女童遭無故攻擊 鐵警加強定點守望3作為

台北車站大廳昨天發生3歲菲律賓籍女童遭李姓男子無故攻擊，警方逮捕李男送辦。鐵警局今天也加強3項作為，包括強化定點守望密度和善用民力維護站區安全等。

鐵路警察局今天發布新聞稿表示，為因應菲籍女童遭攻擊案件，已強化相關作為，包括「加強定點守望密度」，針對北車1樓大廳、地下1樓捷運聯通道，以及地下2樓月台層、地下3樓捷運連通處，加強每2小時定點守望3次以上。

其次，為「訪視關懷小組發覺異常」，持續與台北站務員及保全人員每日組成訪視關懷小組，分別在上午7、9時、下午1、5時和晚間9時等五個時段，針對站區內有異常行為民眾進行勸導（離）。

鐵警局說，最後為「善用民力維護站區安全」，持續建議台鐵公司增聘保全人員，結合台鐵站方人員及鐵警局台北分局線上警力，遇案相互通報相互支援，共同維護站車安全。

鐵警局台北分局昨天下午2時25分獲報，北車1樓大廳有人遭推打，經查發現為李男以腳踢擊菲籍女童腹部，並造成其臉頰、肢體腫脹，隨後逮捕李男到案，他供稱因不滿女童嬉鬧、引發聲響才攻擊。

全案詢後警依殺人未遂罪將李男移送台北地檢署偵辦，檢方訊後向台北地方法院聲請羈押禁見。