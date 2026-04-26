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男攻擊3歲女童有反覆實施及逃亡之虞 遭羈押禁見

中央社／ 台北26日電

李姓男子昨天在台北車站大廳無故攻擊3歲菲律賓籍女童，警方隨即逮捕李男並依殺人未遂罪嫌送辦。台北地檢署檢察官訊問後，以有反覆實施及逃亡之虞向法院聲請羈押禁見李男獲准。

鐵路警察局台北分局表示，25日下午2時25分獲報在台北車站1樓大廳有民眾遭人推打，經詢問多名目擊案發狀況的民眾指認，確定打人是身穿條紋上衣的李姓男子，警方事後在台北車站西一門外逮捕李男到案。

鐵路警察局表示，經調閱監視器畫面確認40歲李姓男子以腳踢擊女童腹部。女童的臉頰及肢體有腫脹，已送往台大醫院醫治。

李男初步供稱，因不滿被害女童在現場嬉鬧及引發聲響，才鎖定女童攻擊。警詢後依殺人未遂罪嫌將李男移送北檢偵辦，並建請檢方向法院聲請預防性羈押。

檢察官訊問後，認為李男涉犯傷害罪，犯罪嫌疑重大，且有事實足認有反覆實施同一犯罪及逃亡之虞，25日向台北地方法院聲請羈押禁見獲准。

台大醫院 台北 檢察官

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