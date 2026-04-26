昔德撲冠軍搶銀行千萬被捕成階下囚 落寞上囚車面貌首曝光

昔日德州撲克冠軍林勇秀因缺錢花用，前天持假槍搶到大安區中國信託忠孝分行搶劫，警匪對峙15分鐘後，警方成功將林男壓制逮捕，台北地檢署訊後認林男涉案加重強盜重罪，且有串滅證之虞，向法院聲押禁見獲准；林男從落網到移送檢方，面對鏡頭始終戴著安全帽，直到昨天深夜搭囚車，面容才首度曝光。

31歲的林勇秀落網後哭喊想回家看兒子，昨天移送複訊時，被問及是否要道歉，他卻回答「我不要」，他昨晚搭囚車前往台北看守所，神情有些落寞，脫下安全帽的他，臉上戴著一副眼鏡，看上去相當斯文，與持槍脅持銀行女經理的模樣判若兩人。

據了解，林勇秀曾是德州撲克協會競賽冠軍，年輕時意氣風發，後來因賭博積欠7百多萬元債務；林男為了養家，前不久在租屋處設置地下麻將場，在網路招攬賭客聚賭，詎料遭人檢舉，被警方查獲。

林勇秀坦承因繳不出房租，又要撫養兩個小孩，只好「孤注一擲」到租屋處附近的中信銀行，想搶劫1千萬元，既能解決債務又能養家活口；但他搶銀行並無周延計畫，從住家拉著一個行李箱就出發去搶劫，過程不僅拿假槍、假手榴彈，脅持女經理與警方對峙時，還被看破手腳，最後被逮捕送辦。

北檢第一時間獲報後，由重大刑案專組主任檢察官李仲仁聯繫警方掌握現場狀況，同時指派檢察官李明哲指揮大安分局偵辦，查明林勇秀犯罪目的、動機、計畫並釐清有無共犯，訊後認為涉犯加重強盜等重罪，且有事實足認有反覆實行之虞，聲押禁見。

由於現今社會犯罪行態是以詐騙為主流，搶銀相當少見，且林勇秀還是選在鬧區行搶，不少網友在脆上戲謔說，搶銀行是「沒落的傳統產業」，沒想到還有林男這樣的人，可說是稀有人種。