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專挑女性下手？北車怪男「擋路就打」 上次限制住居...這次北檢怒聲押
菲律賓籍遊客BALAGTAS一家三口25日搭機來台旅遊，在台北車站大廳休息時，3歲女兒因在大廳奔跑，李姓男子不滿女童阻礙動線，先動手推倒再用腳踹2腳，釀女童腹部、臉頰受傷送醫。鐵路警察獲報，依現行犯逮捕李，警詢後依殺人未遂罪嫌移送法辦，檢方複訊認定構成要件屬傷害罪，考量有反覆實施及逃亡之虞，向台北地方法院聲請羈押。
據了解，李男是未列冊街友身分，本月15日才在松山車站地下一樓大廳因不滿30歲鄭姓女子「擋路」無故出拳揍人，犯案後若無其事離去，鐵警當天就依傷害罪現行犯逮捕他移送台北地檢署偵辦，檢方複訊限制住居，沒想到10天後再次犯案。
李男兩次都被鐵路警察逮捕，警方綜合兩案，研判李男專挑女性、弱小者下手，態度囂張又惡劣，且這次被逮後更大鬧分駐所、不斷飆髒話，不配合警察製作筆錄，雖供稱有精神問題，但查無手冊紀錄，因此鐵警直接施以腳鐐戒具，且在移送檢方時，把他雙手後銬。
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