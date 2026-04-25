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專挑女性下手？北車怪男「擋路就打」 上次限制住居...這次北檢怒聲押

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

菲律賓籍遊客BALAGTAS一家三口25日搭機來台旅遊，在台北車站大廳休息時，3歲女兒因在大廳奔跑，李姓男子不滿女童阻礙動線，先動手推倒再用腳踹2腳，釀女童腹部、臉頰受傷送醫。鐵路警察獲報，依現行犯逮捕李，警詢後依殺人未遂罪嫌移送法辦，檢方複訊認定構成要件屬傷害罪，考量有反覆實施及逃亡之虞，向台北地方法院聲請羈押。

據了解，李男是未列冊街友身分，本月15日才在松山車站地下一樓大廳因不滿30歲鄭姓女子「擋路」無故出拳揍人，犯案後若無其事離去，鐵警當天就依傷害罪現行犯逮捕他移送台北地檢署偵辦，檢方複訊限制住居，沒想到10天後再次犯案。

李男兩次都被鐵路警察逮捕，警方綜合兩案，研判李男專挑女性、弱小者下手，態度囂張又惡劣，且這次被逮後更大鬧分駐所、不斷飆髒話，不配合警察製作筆錄，雖供稱有精神問題，但查無手冊紀錄，因此鐵警直接施以腳鐐戒具，且在移送檢方時，把他雙手後銬。

李姓男子10天前才在松山車站地下一樓大廳出拳攻擊30歲鄭姓女子，25日又因不滿「被擋路」出腳狠踹3歲女童，警詢後被依殺人未遂罪嫌送辦，檢方複訊後考量有反覆實施之虞，向法院聲請羈押。記者翁至成／翻攝
李姓男子10天前才在松山車站地下一樓大廳出拳攻擊30歲鄭姓女子，25日又因不滿「被擋路」出腳狠踹3歲女童，警詢後被依殺人未遂罪嫌送辦，檢方複訊後考量有反覆實施之虞，向法院聲請羈押。記者翁至成／翻攝

警察 台北 女性

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