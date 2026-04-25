昔德州撲克冠軍林勇秀缺錢搶中信銀 檢方聲押禁見獲准

昔日德州撲克冠軍林勇秀昨天持BB槍、假手榴彈前往中國信託忠孝分行行搶，得手1000萬現金，並用假槍抵住女行員頭部當人質，最後被大批警力制伏，台北地檢署今天複訊後，認林男涉犯加重強盜等罪，且有反覆實行、逃亡及勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押禁見，法院晚間裁准收押。

林勇秀曾是德州撲克比賽冠軍，因創業屢屢失敗，近日又疑因開設賭場被抄，不僅幫賭客繳交社維法罰金，賭資也遭沒收，欠下數百萬元債務，淪為低收入戶，因身上已沒錢生活，決定鋌而走「再賭一把」，光天化日拖著行李箱就去搶銀行；他落網時哭喊想回家見兒子，今移送地檢複訊時，被問及是否要道歉，卻回答「我不要」。

由於現今社會犯罪行態是以詐騙為主流，搶銀相當少見，且林勇秀還是選在鬧區行搶，不少網友在脆上戲謔說，搶銀行是「沒落的傳統產業」，沒想到還有林男這樣的人，可說是稀有人種。

台北市大安警分局昨天下午3點多獲報，指忠孝東路四段上的中信銀行發生搶案，林勇秀手持BB槍、假手榴彈前往忠孝分行，進門便亮槍挾持保全，高喊「我不會傷害你們，我只要錢」，之後改為挾持女經理，要她帶路前往金庫，警方到場時，林男持假槍抵住女經理頭部，與警方對峙，情節與電影如出一轍。