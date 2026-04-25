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北車怪男10天前才在松山車站揍人…菲遊客：若沒阻止 他可能會殺了我女兒

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

菲律賓籍遊客BALAGTAS一家三口今天剛搭機抵台旅遊，在台北車站大廳休息時，年僅3歲的女兒因在大廳奔跑，李姓男子不滿女童阻礙他動線，直接出腳踹倒，再攻擊背部，女童母親見狀立刻抱起，李悻悻然離去。鐵路警察獲報趕抵，依現行犯逮捕李，調查發現，他的身分是未列冊街友，10天前才在松山車站同樣因不滿「擋路」出拳揍人，性格惡劣。

BALAGTAS（30歲）今天晚上在台北車站西一門、鐵警台北分駐所外用英文受訪，稱今天是來台旅遊第一天，預計停留5天，沒想到突然有一名男子攻擊他女兒，再用腳踢背部，所幸老婆趕快去把女兒抱起來，有熱心民眾幫忙報警，稱「若沒有即時阻止，他可能會殺了她」。

BALAGTAS說，根據醫生報告，女兒的背部和左臉都有受傷，而嫌犯攻擊女兒後竟然在笑，讓人感到不安，也沒有任何罪惡感或悔意。

有媒體問是否會影響旅遊行程和安排以及台灣印象，BALAGTAS感性說，這次是第二次來台灣，這次事件不影響後續行程，還是很喜歡台灣，不會成為不再來台灣的理由。

警方調查，李男前科累累，本月15日在松山車站地下一樓大廳遊蕩時，同樣不滿鄭姓女子跟他交叉碰頭、擋住去路，直接大力出拳攻擊，犯案後若無其事離去，循線遭逮送辦。

3歲女童母親見狀立刻上前把小孩抱走，現場熱心民眾報警。記者翁至成／翻攝
3歲女童母親見狀立刻上前把小孩抱走，現場熱心民眾報警。記者翁至成／翻攝

李姓男子10天前才在松山車站地下一樓大廳出拳攻擊女子，今天又因不滿「被擋路」出腳狠踹3歲女童，2度被抓，警詢後依殺人未遂罪嫌送辦，由於有反覆實施之虞，建請檢方預防性羈押。記者翁至成／翻攝
李姓男子10天前才在松山車站地下一樓大廳出拳攻擊女子，今天又因不滿「被擋路」出腳狠踹3歲女童，2度被抓，警詢後依殺人未遂罪嫌送辦，由於有反覆實施之虞，建請檢方預防性羈押。記者翁至成／翻攝

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李姓男子10天前才在松山車站地下一樓大廳出拳攻擊女子，今天又因不滿「被擋路」出腳狠踹3歲女童，2度被抓，警詢後依殺人未遂罪嫌送辦，由於有反覆實施之虞，建請檢方預防性羈押。記者翁至成／翻攝

來台旅遊的菲律賓籍BALAGTAS一家三口，3歲愛女僅因在台北車站奔跑，就被李姓男子出腳狠踹，BALAGTAS現身受訪稱「若沒有即時阻止，他可能會殺了她」。記者翁至成／攝影
來台旅遊的菲律賓籍BALAGTAS一家三口，3歲愛女僅因在台北車站奔跑，就被李姓男子出腳狠踹，BALAGTAS現身受訪稱「若沒有即時阻止，他可能會殺了她」。記者翁至成／攝影

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