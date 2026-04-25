闖銀行行搶…北市男持BB槍假手榴彈遭警圍捕 北檢聲押禁見

台北市大安區忠孝東路4段附近的中國信託銀行24日下午驚傳搶案，警方到場制伏犯嫌並帶回偵訊。中央社

30多歲林姓男子昨天持BB槍及假手榴彈赴台北東區的中國信託銀行行搶，行員機警報警，警力到場後逮捕林男，今天下午移送台北地檢；檢察官複訊後，晚間將林男聲押禁見。

台北市警察局大安分局敦化南路派出所昨天下午3時32分獲報，中國信託銀行忠孝分行有1名男子持疑槍及爆裂物闖入，並控制現場人員試圖搶劫。

警方3分鐘後派出線上警力、派出所警員、霹靂小組趕赴現場；歹徒正在銀行金庫內裝錢，警員與歹徒發生短暫對峙，最後成功壓制歹徒，並未讓歹徒得手。

警方調查，歹徒為30多歲林男，案發時拖著行李箱並帶著BB槍與假的手榴彈進入銀行，並向行員告知要行搶，後續被帶往銀行金庫取款，行員把約新台幣1000萬元裝在行李箱時，大批警力已趕到場。

警方初步認定，本案為林男一人所為並無共犯，林男疑因經濟壓力行搶；當地里長受訪時說，林男是附近住戶，也是里內被關懷對象，犯案前沒有任何異狀，里長對林男犯案感到驚訝。

警方持續清查相關證物，並製作筆錄，釐清林男犯案動機及詳細經過，今天下午將林男移送台北地檢署複訊。

檢察官複訊後，認為林男涉犯刑法加重強盜罪、加重剝奪行動自由等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有事實足認有反覆實行同一犯罪、逃亡及勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押禁見。