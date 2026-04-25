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銀行遭搶1千萬 蔣萬安讚臨危不亂...所長呂政隆：當下只想幫人質脫困

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市大安區中國信託忠孝分行昨天傳出搶銀行重大刑案，李姓男子持BB槍和假的手榴彈挾持行員搶劫1000萬元，警匪一度對峙15分鐘，期間敦化南路派出所長呂政隆確認李男持「假槍」，當機立斷上前壓制，其他員警也上前奪槍，機警化解危機。台北市長蔣萬安今天到派出所慰問，肯定員警辛勞。呂政隆事後回憶，從警33年第一次遇到搶銀行，當下只是不斷在想如何幫人質脫困。

蔣萬安今天在台北市警局長林炎田、大安警分局長劉全原等人陪同下，至敦化南路派出所慰問，蔣萬安肯定警察機警、臨危不亂的專業表現，稱事發第一時間就聯絡警察局長，要即刻處理，讓民眾安心。

蔣萬安說，今天準備飲料到所慰勉，有蘋果青茶、珍珠奶茶，象徵平平安安，事情圓滿，此外也特別關心警察同仁平常的生活起居，若有需要協助市府一定全力支持，像是否有最新裝備可採購。

蔣萬安說，事發期間呂所長跟兩位警察同仁有受傷，但經包紮無大礙，希望警察同仁繼續努力，也讚美員警平時訓練扎實，包括柔道等課程，和裝備的反覆熟練。

呂政隆受訪回憶，從警33年來第一次遇到搶銀行，趕到現場第一時間只想著幫忙人質脫困，用現場聊天等方式，把注意力轉到自己身上，再藉機壓制逮捕，事發隔了一天，至今仍無法形容當時感受，只想說「事件圓滿達成，大家都沒有受傷就好」。

台北市長蔣萬安今天到敦化南路派出所慰問，肯定員警辛勞。記者翁至成／攝影
台北市長蔣萬安今天到敦化南路派出所慰問，肯定員警辛勞。記者翁至成／攝影

大安分局敦化南路派出所長呂政隆（左手包紮者）跟北市警局長林炎田（右）接受媒體採訪。記者翁至成／攝影
大安分局敦化南路派出所長呂政隆（左手包紮者）跟北市警局長林炎田（右）接受媒體採訪。記者翁至成／攝影

呂政隆受訪回憶，從警33年來第一次遇到搶銀行，至今仍無法形容當時感受，只想說「事件圓滿達成，大家都沒有受傷就好」。記者翁至成／攝影
呂政隆受訪回憶，從警33年來第一次遇到搶銀行，至今仍無法形容當時感受，只想說「事件圓滿達成，大家都沒有受傷就好」。記者翁至成／攝影

台北市長蔣萬安今天到大安分局敦化南路派出所慰問。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安今天到大安分局敦化南路派出所慰問。圖／北市府提供

台北市長蔣萬安（左）今天到大安分局敦化南路派出所慰問所長呂政隆（右）。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安（左）今天到大安分局敦化南路派出所慰問所長呂政隆（右）。圖／北市府提供

銀行 蔣萬安 人質 警察 台北

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