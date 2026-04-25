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台南看守所、武陵外役監違禁、風紀連環爆 矯正署說話了

聯合報／ 記者陳恩惠張裕珍／桃園即時報導

針對周刊今揭露台南看守所、武陵外役監近期發生的獄政管理疑義，法務部矯正署今回應，強調將以「絕不姑息、毋枉毋縱」態度徹查，針對管理疏漏及風紀問題展開溯源調查，除對失職人員祭出行政處分，更將涉案人員送辦，同步檢討制度漏洞，強化獄政管理。

矯正署副署長劉明彰說明，針對台南看守所，該所今年1月主動進行突擊安全檢查，查獲手機等重大違禁物品，隨即通報署署應處，由轄區視察偕政風人員展開調查，發現部分收容人自去年10月起，利用視同作業機會竊取保管物品，案件擴大追查，確認4名戒護人員違反勤務規範，導致管理出現疏漏，其中1名戒護人員及另名內勤職員涉風紀與不法行為，已先行調整職務接受調查。

劉明彰表示，南所8名違規收容人已依法懲處，召開考績會審議涉案職員責任，後續待蒐證完備後，將追究刑責，移送台南地檢署偵辦，同時要求該所全面盤點保管物存放情形、檢討精進作業流程，強化安全管控與增加監視錄影範圍，作為強化內部教育案例，防止類似漏洞再發生。

至於武陵外役監部分，經查涉案收容人2022年3月獲選至外役監服刑，期間和另名收容人因管制菸品發生糾紛，違反監內規定，事前均未向機關反映，直到去年8月底，再因此爭執，結果遭對方毆打受傷，戒護人員見狀立刻制止並送他就醫。

隔天進行調查時，這名收容人主動坦承遭索討管制菸品，機關除依法嚴懲動手收容人，也追查雙方在管制物品上的責任，但經調查後，認為這名收容人的證據不足，因此撤銷對他不利的違規處分，同年9月依他提出的申請，核准轉至另所監獄服刑。

期間與另名收容人疑因管制物品起衝突，違反監內規定，不過雙方事前均未向機關反映，直到去年8月底雙方爆發肢體衝突，戒護人員當下已立刻制止並將傷者送醫，後續調查時，動手收容人已依法懲處，同時追究雙方管制物品責任至於被害收容人經詳查後認定證據不足，撤銷原先不利處分，並於同年9月依申請轉往他監執行。

矯正署強調，將持續透過政風與督導機制，加強不定期查核與突擊安檢，全面防堵違禁物品流入，並規劃導入更多科技設備強化管理效能，維護監所安全與司法公信力。

針對台南看守所、武陵外役監連環爆出獄政管理疑義，法務部矯正署今回應，強調將以「絕不姑息、勿枉勿縱」態度徹查。記者陳恩惠／攝影
針對台南看守所、武陵外役監連環爆出獄政管理疑義，法務部矯正署今回應，強調將以「絕不姑息、勿枉勿縱」態度徹查。記者陳恩惠／攝影

武陵 台南 外役監 監獄

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