台南監獄收容人私藏手機 矯正署證實有管理員接應

矯正署台南看守所傳重大風紀案件，有管理員涉嫌包庇收容人，讓收容人私藏3支手機與外界聯絡，甚至協助充電，矯正術今證實有此事，相關人員已移送台南地檢署追究刑責；另外，武陵外役監也有收容人討菸不成毆打其他收容人，還嗆「戒護科長會罩我」，但矯正署調查後認定事證不足。

「鏡週刊」報導，台南看守所今年1月突擊檢查，在一間收容人房舍發現行動電源與手機架，進一步搜索找到3隻iPhone手機，疑是特定收容人從其他收容人的入監保管物品竊得，由於房舍沒有插座，所以懷疑有管理員接應掩護充電，其中一人還疑似是某監獄典獄長親戚。

矯正署今天證實有此事，指收容人去年10月起利用視同作業機會竊取保管物品，全案有2名管理員涉嫌風紀與不法行為，另有3名管理員疏於確認防範，有失職情形。

矯正署表示，全案已嚴辦8名涉案收容人違規，也有召開考績會追究管理員責任，無論職員身分背景，一律公正、覈實核予相應處分，相關證據蒐齊後，也移送臺南地檢署偵辦，追究刑事責任。此外，矯正署也要求看守所全面清查保管物存放情形、檢討精進作業流程、強化安全管控與增加監視錄影範圍，並列為案例教育，杜絕戒護漏洞再度發生。

關於武陵外役監收容人傷害案，被打的收容人2022年3月至外役監服刑，雖與他人有多次管制物品糾紛，但均未向機關反映，直至去年8月底爭執後遭毆傷才主動坦承相關案情。機關除依法嚴懲動手違規，也追究雙方管制物品責任，後來因事證不足，撤銷被打的收容人處分，去年9月也核准他到其他監獄執行。

矯正署表示，法務部高度重視獄政管理效能，督責矯正署透過轄區視察及政風人員不定期查核機關業務執行狀況，落實安檢工作、輔以各機關與分區性突襲性(擴大)安檢任務，全面防堵違禁品流入，未來將持續研擬挹注更多科技設備，強化機關安全維護與管教紀律，維護司法公信，以回應社會對矯正工作的期待。