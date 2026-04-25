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搶劫中信銀行1千萬元 誤擊BB槍一顆鋼珠掉下來露餡被壓制

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市大安區中信銀行昨天下午遭林姓男子持BB槍槍搶劫一千萬元，隨後被趕到現場的敦化南路派出所所長呂政隆與兩名警員壓制；對於作案動機，林男交代不清，先說創業投資虧損7百萬元，又說因借貸、裝潢、看病積欠龐大費用，甚至說年輕時愛玩積欠債務，說詞前後不一。

警方調查BB槍及假手榴彈來源，發現是林嫌在網路購得，原本林嫌想用BB槍行搶，但搶案就是敗在這把槍；當時林嫌挾持銀行女經理時，由呂政隆負責出面安撫歹徒，林嫌因為太過緊張，誤觸扳機擊發一槍鋼珠，子彈射到銀行玻璃，這時一旁的警員驚覺不對，沒有火藥擊發味道及該有的聲響，鋼珠射擊到玻璃，還看到一顆鋼珠掉落，警員立即通知所長「好像是BB槍！」

呂政隆會意後，立即與兩名警員衝上前，一行人壓制林嫌，林嫌激烈反抗，呂政隆與警員手臂因此受傷，但也順利解救人質。

林姓男子不慎擊發BB槍，鋼珠射到玻璃後，當場讓警方驚覺是假槍。記者廖炳棋／翻攝
林姓男子不慎擊發BB槍，鋼珠射到玻璃後，當場讓警方驚覺是假槍。記者廖炳棋／翻攝

銀行 中信 搶劫 中國信託 搶案

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