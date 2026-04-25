搶劫中信銀行1千萬元 誤擊BB槍一顆鋼珠掉下來露餡被壓制

2025年12月19日傍晚，台北市中心接連發生縱火、煙霧彈投擲與持刀攻擊事件。時年27歲的犯案者張文，不到4小時內縱火、放煙霧彈、殺人，最後造成包含自己本人在內4人死亡、11人輕重傷。這是自2014年鄭捷在台北捷運車廂犯下隨機殺人造成4死24傷後，發生在首都最嚴重公共場所隨機攻擊暴力案件，張文死亡，犯案動機成謎，不過檢警調查認為他規畫、準備1年多，屬高度計畫性的孤狼式犯案，更帶有模仿既有捷運隨機攻擊案件的意圖。

2026-04-25 09:01