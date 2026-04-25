隨機射擊店家落地窗及車窗 中市警攻堅逮4人

台中市北屯區某家具行落地窗與自小客車窗日前遭鋼珠彈射擊毀損，警方今天宣布，經執行攻堅行動在潭子區逮獲4人，嫌犯與被害人無糾紛，已多次在不同地點射擊玻璃與車窗。

台中市警察局第五分局說明，20日接獲報案，北屯區某家具行落地窗及自小客車車窗遭鋼珠彈射擊毀損，經擴大調閱監視器，鎖定懸掛AB車牌的自小客車涉有重嫌，透過科技偵查並調閱相關資料比對，鎖定犯嫌作案車輛及藏身處所後，向台中地方法院聲請搜索票獲准。

警方表示，專案小組於24日清晨會同市警局保安大隊特勤中隊前往潭子區執行攻堅，當場查獲吳姓、陳姓、王姓等4嫌到案，現場查扣作案空氣槍1支、槍枝零組件及鋼珠彈一批、海洛因毒品、依托咪酯菸彈等證物。

警方追查發現，陳嫌負責駕駛自小客車，載同吳、王等3嫌前往作案地點，隨機選擇下手目標犯案，另查陳嫌等人還於20日、21日涉及大雅區、后里區案件，多次以鋼珠彈射擊不特定地點玻璃及車輛車窗。

警方指出，犯嫌供稱與被害人無仇恨糾紛，犯案空氣槍是在生存遊戲店所購買，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毀損罪、公共危險罪及毒品危害防制條例移送台中地方檢察署偵辦。