昔德撲競賽冠軍淪落房租付不出 搶中信銀落網 拜託警方讓他看兒子

今天（24號）下午前往中國信託銀行忠孝東路分行搶劫一千萬元的31歲林姓嫌犯，被警方壓制落網的第一時間，拜託警方讓他可以看一下家中小孩，轄區大安警分局帶他回家搜索相關證物，順便完成他看小孩的心願，由於嫌犯今晚夜間停止詢問，林嫌被帶回分局後，預計明天製作筆錄。

據了解，林嫌曾是德州撲克協會競賽冠軍，年輕時意氣風發，更試圖創業，但卻因此陸續積欠7百多萬元債務；林嫌為了養家，在租屋處設置地下麻將場，在網路招攬賭客聚賭，偏偏在上個月遭人檢舉，被今天逮捕他的敦南派出所所長呂政隆上門查獲。

林嫌搶銀行，完全是家中已經沒有錢，他坦承已經繳不出房租，又要撫養兩個小孩，情急下才到租屋處附近的中信銀行，想要搶到一千萬元，一次解決債務又能養家；但他的搶劫行徑實在外行，不僅拿假槍、假手榴彈，威嚇不成反被警方看出破綻，他從租屋處徒步到銀行搶劫，又計畫得手後徒步離開，也讓警方不敢相信他的計畫會如此荒謬，調閱監視器後，才發現他真的沒有交通工具，從住家拉著一個行李箱就直接出發搶銀行。