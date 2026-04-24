快訊

22時56分東部海域發生規模4.4地震 最大震度宜蘭南澳3級

美股早盤／英特爾飆24%創新天價 激勵大盤指數上攻、台積電ADR強漲4%

棄工程師改考公職 理工男打掉重練兩年打敗頂大文組曝「心態」最重要

聽新聞
0:00 / 0:00

昔德撲競賽冠軍淪落房租付不出 搶中信銀落網 拜託警方讓他看兒子

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

今天（24號）下午前往中國信託銀行忠孝東路分行搶劫一千萬元的31歲林姓嫌犯，被警方壓制落網的第一時間，拜託警方讓他可以看一下家中小孩，轄區大安警分局帶他回家搜索相關證物，順便完成他看小孩的心願，由於嫌犯今晚夜間停止詢問，林嫌被帶回分局後，預計明天製作筆錄。

據了解，林嫌曾是德州撲克協會競賽冠軍，年輕時意氣風發，更試圖創業，但卻因此陸續積欠7百多萬元債務；林嫌為了養家，在租屋處設置地下麻將場，在網路招攬賭客聚賭，偏偏在上個月遭人檢舉，被今天逮捕他的敦南派出所所長呂政隆上門查獲。

林嫌搶銀行，完全是家中已經沒有錢，他坦承已經繳不出房租，又要撫養兩個小孩，情急下才到租屋處附近的中信銀行，想要搶到一千萬元，一次解決債務又能養家；但他的搶劫行徑實在外行，不僅拿假槍、假手榴彈，威嚇不成反被警方看出破綻，他從租屋處徒步到銀行搶劫，又計畫得手後徒步離開，也讓警方不敢相信他的計畫會如此荒謬，調閱監視器後，才發現他真的沒有交通工具，從住家拉著一個行李箱就直接出發搶銀行。

林姓男子搶銀行，遭警方當場逮捕。記者廖炳棋／翻攝
林姓男子搶銀行，遭警方當場逮捕。記者廖炳棋／翻攝

中信銀

延伸閱讀

上月才被抓！「天兵搶匪」疑背百萬債務闖銀行搶錢 警揭他荒謬計畫

北市東區銀行傳搶案！歹徒持BB槍挾持行員 警方已制服

影／台南女高中生當街遭強拉拖草叢嚇壞 警逮43歲男送辦建請聲押

大安區銀行搶案落幕 中信銀行回應「不影響營運」

相關新聞

昔德撲競賽冠軍淪落房租付不出 搶中信銀落網 拜託警方讓他看兒子

今天（24號）下午前往中國信託銀行忠孝東路分行搶劫一千萬元的31歲林姓嫌犯，被警方壓制落網的第一時間，拜託警方讓他可以看一下家中小孩，轄區大安警分局帶他回家搜索相關證物，順便完成他看小孩的心願，由於嫌犯今晚夜間停止詢問，林嫌被帶回分局後，預計明天製作筆錄。

影／警匪對峙喊話畫面曝光！歹徒挾持中信銀行員 緊張誤開槍露破綻被壓制

台北市大安區中信銀行忠孝分行，今天下午3時許發生銀行搶案，31歲林姓歹徒趁銀行關門前1分鐘進入，控制保全後持假槍挾持銀行女行員，大聲喊：「我只要錢！」，轄區敦化南路派出所所長呂政隆帶領兩名同仁迅速趕往現場，趁對話時發現槍枝疑似是假貨，立即上前壓制奪槍，順利解救人質。

上月才被抓！「天兵搶匪」疑背百萬債務闖銀行搶錢 警揭他荒謬計畫

台北市忠孝東路四段中國信託忠孝分行今天下午驚傳千萬搶案，隨著警方調查，案情有驚人發展，落網的31歲林姓男子竟是上月才被抓的地下麻將賭場負責人，林男疑因遭賭客報復檢舉，釀賭場被抄，在欠債百萬的壓力下，異想天開持假槍行搶。警方私下直言，林男甚至是穿雨衣步行行搶，搶完還打算拖行李箱「走回家」，簡直是「天兵搶匪」。

北市東區中信銀行遭搶千萬 警匪對峙15分鐘…犯案動機曝光

台北市大安區忠孝東路四段中國信託忠孝分行，今天驚傳搶案，31歲林姓男子持BB槍與假的手榴彈，趁銀行休息拉下鐵門之際闖入，帶著自備的行李箱脅迫銀行經理進入金庫得手約1000萬元現金，大安警方獲報，3分鐘內趕抵現場，更出動霹靂小組圍捕，雙方對峙15分鐘，警方不費一槍一彈成功制伏林男，無人受傷，贓款也全數保住。

守護國境防線 移民署表揚9位模範移民官

內政部移民署今天舉行114年度模範移民官表揚典禮，由署長林宏恩親自主持，本次典禮除表揚9位從眾多競爭者中脫穎而出的模範移民官，更同步結合初任簡任職與薦任9職等主管人員的布達及宣誓儀式，共12名新任主管人員正式接棒。林宏恩致詞高度肯定全體同仁在維護國家安全上的付出，並特別勉勵同仁在面對多變的工作考驗時，應持續精進專業素養及職能，落實人流安全管理以應對新型態的邊境挑戰。

中信銀行搶案 北檢分案承辦檢察官曝光…加重強盜罪偵辦中

中信銀行忠孝分行4月24日下午3時許傳出搶案，林姓男子涉嫌持BB槍、玩具手榴彈闖入銀行，一度挾持經理進入金庫區，要求現金裝滿行李箱，轄區大安警分局到場制服林男帶回訊問，並報請台北地檢署指揮。稍早，北檢已分案，指派重大刑案專組御組李明哲檢察官，依加重強盜等罪嫌偵辦中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。