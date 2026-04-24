影／警匪對峙喊話畫面曝光！歹徒挾持中信銀行員 緊張誤開槍露破綻被壓制

台北市大安區忠孝東路四段中國信託忠孝分行，今天驚傳搶案，雙方對峙約10分鐘後，林姓男子遭制伏逮捕。記者廖炳棋／攝影

台北市大安區中信銀行忠孝分行，今天下午3時許發生銀行搶案，31歲林姓歹徒趁銀行關門前1分鐘進入，控制保全後持假槍挾持銀行女行員，大聲喊：「我只要錢！」，轄區敦化南路派出所所長呂政隆帶領兩名同仁迅速趕往現場，趁對話時發現槍枝疑似是假貨，立即上前壓制奪槍，順利解救人質。

林姓男子租屋在銀行附近，原本經營地下麻將賭場，但因被人檢舉加上積欠上百萬元外債，今天穿著雨衣褲及雨鞋，從家中拖著行李箱，趁銀行關門前一分鐘進入銀行搶劫。

當時林嫌拿著BB槍、假手榴彈，一進門就拿槍指著眾人，他先控制保全員，大喊：「我不會傷害你們，我只要錢」，後來改協持銀行余姓女經理，要求將錢裝進行李箱，行員陸續往行李箱內裝滿一千萬元。

部分銀行行員見狀，從二樓庫房的窗戶以緩降機逃生；轄區派出所所長呂政隆或到銀行搶案，立即帶著兩名同仁趕到現場；警員舉槍瞄準嫌犯，呂政隆則出面安撫搶匪，要他放輕鬆不要緊張，並喊話不要傷害人質，要求放開人質。

到場警員舉槍瞄準林嫌，大喊：「放下槍！」；林嫌則要求警察「出去！」，並持續拿槍枝抵住人質頭部，到場警員威嚇對方：「你不要亂來」、「我是警察！」、「我一定會開槍！」，由於林嫌上個月才因為家中開設麻將場被抓，呂政隆立即上前與歹徒交涉，林嫌疑似因為太緊張，手指誤觸扳機開了一槍，但因為是BB槍，槍聲不對，呂政隆聽到聲響驚覺對方是狐假虎威，立即和同仁上前壓制嫌犯。

台北市警察局長林炎田聽到銀行發生搶案，立即到場坐鎮，警方逮捕嫌犯後，林炎田馬上到派出所慰勞所長及有功員警，並頒發20萬元獎勵金；林炎田也想起他過去歷經大寮監獄發生囚犯持槍與警方對峙場面，對於呂政隆能夠迅速研判槍枝真偽，並果斷制服歹徒，稱讚呂政隆與同仁的膽大心細。

台北市警察局長林炎田（左三），頒發獎勵金給制服歹徒的所長呂政隆（右三）及有功員警，圖為警方查獲贓證物。記者廖炳棋／翻攝