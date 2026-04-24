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守護國境防線 移民署表揚9位模範移民官

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

內政部移民署今天舉行114年度模範移民官表揚典禮，由署長林宏恩親自主持，本次典禮除表揚9位從眾多競爭者中脫穎而出的模範移民官，更同步結合初任簡任職與薦任9職等主管人員的布達及宣誓儀式，共12名新任主管人員正式接棒。林宏恩致詞高度肯定全體同仁在維護國家安全上的付出，並特別勉勵同仁在面對多變的工作考驗時，應持續精進專業素養及職能，落實人流安全管理以應對新型態的邊境挑戰。

典禮也特別邀請中華民國刑事偵防協會榮譽理事長辜仲立及理事長黃炳彰等重要幹部共同參與，刑偵協會對移民署長期在打擊不法、守護國境方面的貢獻給予高度評價，期待雙方未來能持續在治安工作上緊密合作。

獲獎事蹟方面，本次模範移民官展現了專業且全方位的守護能力，國境事務大隊宋怡菁因參與第四代自動查驗通關系統的規劃建置，成功簡化流程並提升效能；秘書室王湘涵則以嚴謹態度與國會溝通，使移民署法規及政策推行順暢，完善國安法制。

此外，科技應用也成為亮點，北區事務大隊張耿鈞將無人機導入查緝勤務，使國境執法事半功倍；移民資訊組郭明嘉則成功攔截多次駭客攻擊，成為捍衛資安的關鍵力量；國際及執法事務組藍玲玲則透過駐台使領館的協調聯繫，積極洽簽自動通關與推動雙邊會談，充分發揮外交綜合力量以維護國安。

為了讓這份職業榮耀更具意義，典禮後特別安排溫馨茶會，邀請獲獎同仁的親友到場共同見證光榮時刻，讓家屬感受移民署工作背後的價值，現場氣氛充滿歡笑與感動。

內政部移民署今天舉行114年度模範移民官表揚典禮，共計9位獲獎。圖／移民署提供
內政部移民署今天舉行114年度模範移民官表揚典禮，共計9位獲獎。圖／移民署提供

內政部移民署今天舉行114年度模範移民官表揚典禮，共計9位獲獎。圖／移民署提供
內政部移民署今天舉行114年度模範移民官表揚典禮，共計9位獲獎。圖／移民署提供

移民署長林宏恩（左）與中華民國刑事偵防協會榮譽理事長辜仲立（右）合影留念。圖／移民署提供
移民署長林宏恩（左）與中華民國刑事偵防協會榮譽理事長辜仲立（右）合影留念。圖／移民署提供

內政部移民署今天舉行114年度模範移民官表揚典禮，共計9位獲獎。圖／移民署提供
內政部移民署今天舉行114年度模範移民官表揚典禮，共計9位獲獎。圖／移民署提供

內政部 移民署 辜仲立

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