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中信銀行搶案 北檢分案承辦檢察官曝光…加重強盜罪偵辦中
中信銀行忠孝分行4月24日下午3時許傳出搶案，林姓男子涉嫌持BB槍、玩具手榴彈闖入銀行，一度挾持經理進入金庫區，要求現金裝滿行李箱，轄區大安警分局到場制服林男帶回訊問，並報請台北地檢署指揮。稍早，北檢已分案，指派重大刑案專組御組李明哲檢察官，依加重強盜等罪嫌偵辦中。
台北地檢署今傍晚分案，指派重大刑案專組御組雲股李明哲檢察官，依加重強盜、恐嚇等罪嫌偵辦中，將釐清犯嫌犯罪動機及有無其他共犯涉案等，不排除羈押犯嫌持續追查案件始末。
據了解，中信忠孝分行現場無人受傷，林男第一時間挾持保全人員，後改挾持女經理，要求用行李箱裝錢，行員抱著一千萬元裝進行李箱，警方到場識破假槍、假手榴彈，成功制服林男。
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