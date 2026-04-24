中信銀行搶案 北檢分案承辦檢察官曝光…加重強盜罪偵辦中

內政部移民署今天舉行114年度模範移民官表揚典禮，由署長林宏恩親自主持，本次典禮除表揚9位從眾多競爭者中脫穎而出的模範移民官，更同步結合初任簡任職與薦任9職等主管人員的布達及宣誓儀式，共12名新任主管人員正式接棒。林宏恩致詞高度肯定全體同仁在維護國家安全上的付出，並特別勉勵同仁在面對多變的工作考驗時，應持續精進專業素養及職能，落實人流安全管理以應對新型態的邊境挑戰。

2026-04-24 19:22