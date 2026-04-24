上月才被抓！「天兵搶匪」疑背百萬債務闖銀行搶錢 警揭他荒謬計畫

台北市忠孝東路四段中國信託忠孝分行今天下午驚傳千萬搶案，隨著警方調查，案情有驚人發展，落網的31歲林姓男子竟是上月才被抓的地下麻將賭場負責人，林男疑因遭賭客報復檢舉，釀賭場被抄，在欠債百萬的壓力下，異想天開持假槍行搶。警方私下直言，林男甚至是穿雨衣步行行搶，搶完還打算拖行李箱「走回家」，簡直是「天兵搶匪」。

警方調查，林男在敦化南路一段、銀行附近租屋，透過社群軟體threads招攬麻將咖聚賭，以抽頭金400元盈利，然而，林男疑因跟賭客吵架，對方心生不滿，憤而向警方檢舉，上月8日，林男因經營賭場遭警方逮捕送辦，不僅收入來源被斷，身上更因欠了上百萬的債務，在經濟壓力與情緒困擾的雙重打擊下，鋌而走險犯案。

警方指出，林男今天下午從住處出發，因為下雨關係，穿著雨衣、雨鞋，並隨身帶著一個大行李箱走入銀行，隨即亮出BB槍與假手榴彈威嚇「要搶劫」；清查確認，林男沒有準備任何交通工具，疑似得手後打算直接拖著行李箱步行離去。

林男警詢後被依強盜罪嫌移送法辦，雖然現場沒有其他共犯，但為了持續釐清，警方將至他住家搜索，擴大確認是否有共犯或主謀。全案由台北地檢署御組雲股李明哲檢察官指揮偵辦中。

台北市大安區忠孝東路四段中國信託忠孝分行，今天驚傳搶案，雙方對峙約10分鐘後，林姓男子遭制伏逮捕。記者廖炳棋／翻攝

台北市大安區忠孝東路四段中國信託忠孝分行，今天驚傳搶案，雙方對峙約10分鐘後，林姓男子遭制伏逮捕。記者廖炳棋／攝影