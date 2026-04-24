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梁育誌殺女大生無期徒刑定讞 大馬留台聯總：難接受

中央社／ 吉隆坡24日專電

馬來西亞鍾姓留台女大生在台遇害案，被告梁育誌遭判無期徒刑定讞。大馬留台校友會聯合總會發布聲明指出，全案歷經多年審理，但結果仍未撫平社會與家屬期待，令人深感遺憾，難以接受。

梁育誌涉殺害長榮大學馬來西亞籍女大生案，一審到更一審3度判死刑。台灣高等法院高雄分院更二審改判無期徒刑。最高法院昨天駁回上訴，維持梁育誌無期徒刑，褫奪公權終身定讞。

對此，馬來西亞留台校友會聯合總會發表聲明指出，涉及重大暴力犯罪案件，司法判決應充分衡量被害人尊嚴、處境及所承受的傷害，「但本案沒有以被害人角度為核心考量，未回應社會對司法正義的期待」。

聲明指出，「每一位遠赴台灣求學的馬來西亞學生都如同我們自己的孩子，家長將子女送往海外深造，卻發生重大悲劇，令人痛心」。

留台聯總表示，尊重台灣司法制度的獨立審判權，並肯定法治社會對程序正義與重視人權保障。但如果以「可教化」作為重要量刑考量，對於性質極其重大的暴力犯罪，過度側重加害者未來可能性，卻相對忽略對被害人造成的不可逆傷害，將影響刑罰衡平。

留台聯總認為，「相關判決難以回應社會對公平正義實踐。當司法保障被告權利同時，也應正視被害人尊嚴與社會公義」。

此外，留台聯總表示，將持續關注留台學生安全議題，並代表留台社群持續為學生保障與社會正義發聲。

馬來西亞鍾姓留台女大生在台遇害案，被告梁育誌遭判無期徒刑定讞。本報資料照片
馬來西亞鍾姓留台女大生在台遇害案，被告梁育誌遭判無期徒刑定讞。本報資料照片

最高法院 長榮大學 台灣高等法院 無期徒刑

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