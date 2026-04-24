北市東區中信銀行遭搶千萬 警匪對峙15分鐘…犯案動機曝光

台北市大安區忠孝東路四段中國信託忠孝分行，今天驚傳搶案，31歲林姓男子持BB槍與假的手榴彈，趁銀行休息拉下鐵門之際闖入，帶著自備的行李箱脅迫銀行經理進入金庫得手約1000萬元現金，大安警方獲報，3分鐘內趕抵現場，更出動霹靂小組圍捕，雙方對峙15分鐘，警方不費一槍一彈成功制伏林男，無人受傷，贓款也全數保住。

台北市警局長林炎田獲悉重大刑案抵達現場坐鎮，並向媒體說明案發經過，林炎田表示，警方在下午3點32分接獲報案，轄區派出所長與同仁迅速在下午3點35分、3分鐘內趕抵，當時林男已進入行內，身上攜帶一只行李箱，並持BB槍及假手榴彈恐嚇行員，稱要行搶要求配合。

初步了解，林男在行內時剛好跟余姓經理接觸到，隨後把他當成人質，脅迫一同前往金庫，並把約1000萬元的現金裝入隨身行李箱。

林炎田說，轄區警力趕抵時，林男還在銀行內，立刻封鎖現場並與林男對峙，所幸在霹靂小組與現場警力合作下，下午3點50分制伏林男，成功保住行李箱內的千萬現金。

余姓經理受到不小驚嚇，所幸未受傷，詢問了解，林男供稱是有經濟壓力才行搶，經調閱影帶清查，林男為獨自犯案，現場無其他共犯，但為求慎重，警方仍會持續勘驗現場、調閱監視器畫面及人員查訪等，擴大釐清。

警方不費一槍一彈成功制伏林男，無人受傷，千萬贓款也全數保住。記者翁至成／翻攝

台北市大安區忠孝東路四段中國信託忠孝分行，今天驚傳搶案，雙方對峙約10分鐘後，林姓男子遭制伏逮捕。記者翁至成／翻攝

台北市大安區忠孝東路四段中國信託忠孝分行，今天驚傳搶案，雙方對峙約10分鐘後，林姓男子遭制伏逮捕。記者翁至成／翻攝

台北市大安區忠孝東路四段中國信託忠孝分行，今天驚傳搶案，雙方對峙約10分鐘後，林姓男子遭制伏逮捕。記者翁至成／翻攝

台北市大安區忠孝東路四段中國信託忠孝分行，今天驚傳搶案，雙方對峙約10分鐘後，林姓男子遭制伏逮捕。記者翁至成／翻攝