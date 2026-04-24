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合體柯P競選海報遭塗鴉…江和樹稱絕不和解 1嫌今投案

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

縣市長、議員選舉今年底登場，民眾黨台中市議員江和樹今指控，他在霧峰區張貼與民眾黨前主席柯文哲的競選海報，4月間接連遭惡意塗鴉與毀損已報警，並強調不和解。對此，警方說，已鎖定2名嫌疑人追緝，其中1人今早到案說明，全案報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。

霧峰警分局說明，警方在今年4月21日接獲民眾報案，稱江和樹服務處所設立選舉布條遭不明人士以黑色簽字筆毀損，警方成立專案小組擴大調閱周遭、沿線監視器，已鎖定2名犯嫌分別於不同時間，持黑色麥克筆毀損選舉布條。全案已報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，今天已有1名犯嫌到案說明，另名犯嫌追緝中。

江和樹表示，裝設在霧峰區玉蘭谷一帶的競選海報，自上周六起陸續遭到惡意塗鴉與毀損，並在柯文哲臉上寫下「貪汙」、「圖利犯」、「垃圾人」等汙衊字眼，直言選舉是一時，不喜歡可以票不投給他們，但做出這麼可惡的行為，自己起初基於社會和諧選擇包容，選擇不追究，希望給予改過機會。

江和樹說，然而除首日的5面海報，3天後竟然再有海報遭塗鴉，甚至範圍持續擴大，顯示行為人毫無收斂，直言包容不代表可以一再被踐踏，這明顯為非單一偶發事件，若持續縱容，將助長不法風氣，甚至影響整體選舉公平性，為維護法治與選舉秩序，已請地方服務處人員昨日下午前往霧峰派出所報案。

江和樹表示，民主社會本來就允許不同聲音，有不同立場可以，但不能用破壞來表達，任何政治意見都應該用理性、合法方式表達，也強調柯文哲在三審定讞前都是無罪推定，且他們絕對不會和解，不會因為行為人是大里或霧峰鄉親就原諒，再三強調「不會和解，若和解就是做假」。

民眾黨台中市議員江和樹（左）今指控，他與柯文哲合體的競選海報遭惡意塗鴉毀損已報警，並強調不和解。圖／江和樹提供
民眾黨台中市議員江和樹（左）今指控，他與柯文哲合體的競選海報遭惡意塗鴉毀損已報警，並強調不和解。圖／江和樹提供

民眾黨台中市議員江和樹（左）今指控，他與柯文哲合體的競選海報遭惡意塗鴉毀損已報警，並強調不和解。圖／江和樹提供
民眾黨台中市議員江和樹（左）今指控，他與柯文哲合體的競選海報遭惡意塗鴉毀損已報警，並強調不和解。圖／江和樹提供

民眾黨 柯文哲 江和樹

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