拉幫結派公廟當據點 新竹警破暴力恐嚇取財逮12人

30歲劉姓男子以一間「國際公司分會分會長」自居，對外招攬青少年及中輟生，以新竹地區公廟作為聚集地與聯繫據點，介入工程及營業場所糾紛，恐嚇、押人強收工程款或保護費。新竹市警方蒐證多時，日前前往劉男位於新竹的據點，將包括劉在內及小弟共12人拘提到案。

據悉，劉男有強盜、組織、傷害等前科，他涉嫌以幫派名義介入工程款糾紛，並對商家及交通運輸業者施壓，手段包含恐嚇取財、限制人身自由及毀損等。警方獲報成立專案小組，偵辦期間，警方調閱監視錄影畫面、比對車輛出入資料及通聯紀錄，並完成被害人及證人訪談，逐步釐清犯嫌組織分工及犯案手法。

警方蒐證數月，日前報請新竹地檢署檢察官偵辦，將劉與小弟拘提到案後，警詢後依違反組織等罪移送法辦。警方說，劉男等以組織化方式從事恐嚇取財、施壓及毀損他人財物等行為，犯案手法具計畫性與持續性，已對社會秩序造成重大影響，警方對此類行為採取零容忍態度，依法從嚴究辦，並持續溯源追查、擴大打擊。

新竹市警察局長陳源輝呼籲，民眾如遇幫派藉勢收取「保護費」、以暴力或恐嚇介入糾紛，或以任何方式限制人身自由等不法情事，請立即撥打110報案或向就近派出所檢舉。另提醒民眾及業者勿私下以金錢方式解決威脅情事，並應妥善保存對話紀錄、監視影像及可疑車輛特徵等相關證據，以利警方追查。