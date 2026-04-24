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狠男砍殺前老闆「脖子中刀」休克險斃命 台中首件國民法官審殺人未遂

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中張姓男子從烤漆廠離職後，疑和陳姓前老闆有債務糾紛，竟持刀抵住陳男父親脖子喝令他叫兒子回家，見陳趕回來再狠刺他脖子，陳頸部中刀大出血一度休克命危；台中地檢署依殺人未遂罪嫌起訴陳，本案是國民法官新制第二階段上路後，台中首宗將由國民法官審理案件。

檢警調查，張男（25歲）和陳男（37歲）有債務糾紛心生不滿，他2025年12月22日晚上8點多先是到五金行買了1把水果刀，隔天23日再到豐原區某社區外等候陳，但因整天都沒遇到人，張24日一早8點多再持刀前往陳男父親豐南街住處。

張男一見陳父走出門外，立即上前持刀架住對方脖子，並喝令他退回客廳、馬上打電話叫兒子回家，陳男接到爸爸電話趕緊搭江姓同事的車回去，2人一進屋就見張男持刀喝斥、雙方對峙。

期間張和陳口角，張情緒失控趁陳防備不及時持刀刺他脖子，釀陳頸部中刀傷及脊椎神經脊髓，釀低血容性、神經性休克休克當場倒地，未料張見陳倒地竟還想繼續攻擊，所幸被陳父、江男阻擋。

張男因見現場人報案，行凶後就帶著水果刀逃逸，陳男因傷勢嚴重，到醫院前一度失去呼吸心跳，所幸急救後撿回一命。

警方獲報循線追查，24日早上11點多就在神岡區抓到張男，並在他身上扣到作案用水果刀等證物，檢方偵結依殺人未遂等罪嫌起訴他，全案將由台中地院國民法庭審理。

張男持水果刀狠刺陳姓前老闆脖子險釀斃命，檢方依殺人未遂等罪嫌起訴張。圖／報系資料照
張男持水果刀狠刺陳姓前老闆脖子險釀斃命，檢方依殺人未遂等罪嫌起訴張。圖／報系資料照

殺人未遂 國民法官

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