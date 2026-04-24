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內控失靈 行外開戶未把關 等同放水

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

台中商銀多家分行涉洗錢卅六億，辦案人員說，行外開戶未把關，相當離譜。圖／調查局提供
台中商銀多家分行涉洗錢卅六億，辦案人員說，行外開戶未把關，相當離譜。圖／調查局提供

萬里開發董事長洪岳鵬涉入菲律賓賭博、詐騙集團，為方便洗錢，滲透台中商銀指示經理、襄理，替多間人頭公司「行外開戶」，更不顧公司資本僅廿萬元，未踐行KYC（認識你的客戶）程序，就將轉帳額度調到最高兩千萬元，辦案人員說，把關等同放水，相當離譜。

檢調指出，一般銀行都是客戶到銀行辦理開戶，且核定額度程序相當嚴謹，但台中商銀卻反其道而行，涉案的經理、襄理是到府幫洪岳鵬開戶，還利用權限把額度調最高，凸顯內控機制鬆散失靈，涉案經理稱，因洪男是公司「大客戶」，因信任才幫，但未獲採信。

檢方調查，洪岳鵬找上潭子分行經理張登宗，稱朋友公司旗下有知名網紅從事直播帶貨，月營收可觀，張男明知兩公司資本額僅廿萬元，每月營收未達一百萬元，就逕自核准公司帳戶、網路銀行，每日非約定轉帳額度兩千萬元。

檢方偵訊時，洪岳鵬及六名經理、襄理均否認犯行，洪男辯稱他的朋友經營網路帶貨，要他介紹熟識銀行幫開戶，自己僅是順水人情幫忙。

張登宗說，洪岳鵬是他二○一六年認識的客戶，從事土地整合開發，洪男前後幫介紹不少知名客戶，給他「做了不少業績」，所以相當信任他。

檢方懷疑，佳德、潮流公司資本僅廿萬元，從開戶到被查獲金流各二點一億元、三點八億元，交易金額遠遠超過資本額，更從不同帳戶跨行密集轉入，幾秒內用網銀大量轉出，屬高度異常交易模式，銀行端為何隱匿？

張登宗表示，他自認洪岳鵬帶來的客戶沒問題，網拍業務也認為帳戶進出合理；另名襄理陳妙如坦言，「洪是他們公司大客戶」，有行員直呼洪男為「洪董」。

台中銀證稱，佳德、潮流公司是張登宗「主動招募」的客戶，分行經理有開戶權限，但主動招募客戶須熟識本人，若經介紹也應聯徵查詢，且一開戶立就給最高兩千萬元轉帳額度，顯然不合理。

檢方發現，包括張登宗在內的經理、襄理，僅透過洪岳鵬「口頭介紹」，沒有落實KYC程序，就冒然開戶、設定最高轉帳額。

調查顯示，洪岳鵬從事跨國博弈與詐騙，卻用網路交易、電商銷售掩飾不法資金流動，雖未發現洪男與六名經理、襄理有對價關係，但仍認定彼此間為共犯結構。

機制 菲律賓 詐騙集團

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