內鬼護航 台中商銀爆詐團洗錢36億

台中商銀爆發六名分行經理、襄理勾結詐團洗錢，金額高達卅六億元，台中地檢署昨天起訴萬里開發董事長洪岳鵬等七人。圖／調查局提供

萬里開發公司董事長洪岳鵬參與詐騙、賭博集團，吸收台中商銀四家分行四名經理、兩名襄理，利用其主管身分幫洪男名下人頭公司開戶、調高轉帳額度，抑或護航不通報警示帳戶，洗錢高達卅六億元，檢方昨依違反銀行法、組織與洗錢罪起訴七人。

起訴被告包括洪岳鵬、台中銀潭子分行經理張登宗、中正分行經理黃信雄、北屯分行經理姚志華、頭份分行經理莊文良、中正分行襄理陳妙如、北屯分行襄理蘇柏瑜。另扣押洪男、張男名下存款、不動產近兩億七千萬元。

檢察官黃裕峯、楊凱婷指揮調查局搜索萬里開發公司，聲押洪岳鵬、張登宗與莊文良獲准；黃信雄一千萬元交保、姚志華六百萬元交保、蘇柏瑜五十萬元交保、陳妙如請回。

洪岳鵬（四十六歲）為土地開發業者，長期經營多家公司和台中銀維持高額授信、存款交易往來，和多名經理、職員熟稔，洪男因參與詐騙、賭博集團，積極滲透銀行體系，拉攏四名經理、兩名襄理開戶，打通洗錢管道。

起訴指出，台中銀六名分行主管自二○二四年九月、十月起，因洪岳鵬請託佳德實業、潮流企業社等十二間公司有開戶需求，濫用職權使無實際經營的虛設商號開戶、調高轉帳額度。

分行主管明知商號帳戶觸發疑似洗錢警示通報，還刻意延遲向主管機關申報異常，或者就算已申報，仍怠於將帳戶暫停、限制或終止匯款交易，使詐欺、博弈、洗錢集團得以利用帳戶收取款項，並快速移轉隱匿、洗錢逾卅六億元。

金管會銀行局副局長張嘉魁說，本案是檢查局金檢時發現金流交易異常，去年底移送檢調，近期將找台中銀總經理前來說明金流異常過程，在約談總經理後，會依責任地圖對相關人員進行裁處，裁處的層級將視涉案程度及督導負責人而定。

至於董事會層級要否負責？張嘉魁說，會看責任違失的程度來判斷董事會成員是否要負責。台中銀行發聲明指出，因本案相關人員已遭起訴，銀行將全力配合司法機關調查。