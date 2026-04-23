桃園藍議員遭黑衣人恐嚇 疑與關切違法廢棄物有關

桃園市議員朱珍瑤服務處21日上午出現一名黑衣人，還語帶威脅要求朱「不要再碰某個議題」。朱今發聲明表示已報警，檢警22日拘提男子到案，朝恐嚇罪偵辦中。

朱珍瑤聲明指出，4月21日上午10時20分，一名黑衣男子闖入她的服務處，語帶威脅對服務處人員施壓，要求「不要再碰某個議題」，揚言展開抹黑，其他民代及市長也可能是被鎖定對象，「這就是威脅，這就是企圖用恐懼讓人閉嘴的手段」。

朱珍瑤說，她已向八德分局報案，嚴正譴責任何形式的恐嚇、威脅與非法行為。另外，選舉將近，各種假消息、惡意操作與暗黑手段，恐怕層出不窮。對於任何關於她、服務處或助理的未經證實消息，務必提高警覺，不要讓自己成為有心人士操作的工具。

據了解，朱珍瑤長期關心「農地農用」議題，以及違法廢棄物占用農地情事，懷疑因此擋人財路，才會遭恐嚇。

警方21日接獲報案，22日以車追到人，但男子否認恐嚇。警方表示，全案已報請檢察官偵辦，基於偵查不公開，不便透露。