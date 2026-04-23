聽新聞
0:00 / 0:00

桃園藍議員遭黑衣人恐嚇 疑與關切違法廢棄物有關

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園議員朱珍瑤服務處21日上午出現一名黑衣人，還語帶威脅要求朱「不要再碰某個議題」。朱今發聲明表示已報警，檢警22日拘提男子到案，朝恐嚇罪偵辦中。

朱珍瑤聲明指出，4月21日上午10時20分，一名黑衣男子闖入她的服務處，語帶威脅對服務處人員施壓，要求「不要再碰某個議題」，揚言展開抹黑，其他民代及市長也可能是被鎖定對象，「這就是威脅，這就是企圖用恐懼讓人閉嘴的手段」。

朱珍瑤說，她已向八德分局報案，嚴正譴責任何形式的恐嚇、威脅與非法行為。另外，選舉將近，各種假消息、惡意操作與暗黑手段，恐怕層出不窮。對於任何關於她、服務處或助理的未經證實消息，務必提高警覺，不要讓自己成為有心人士操作的工具。

據了解，朱珍瑤長期關心「農地農用」議題，以及違法廢棄物占用農地情事，懷疑因此擋人財路，才會遭恐嚇。

警方21日接獲報案，22日以車追到人，但男子否認恐嚇。警方表示，全案已報請檢察官偵辦，基於偵查不公開，不便透露。

桃園市議員朱珍瑤服務處遭黑衣人恐嚇，警方循線逮人偵辦中。圖／翻攝自朱珍瑤臉書
桃園市議員朱珍瑤服務處遭黑衣人恐嚇，警方循線逮人偵辦中。圖／翻攝自朱珍瑤臉書

恐嚇 桃園 廢棄物 議員

延伸閱讀

紐約市房東以移民執法威脅漸增 倡議團體促立法遏止

高鐵員工在台鐵男廁小便斗裝針孔 檢警發現硬碟存多部男性如廁影片

影／台灣人穿制服當大陸假公安騙香港人…得手破3千萬 躲台中透天厝18人落網

相關新聞

桃園藍議員遭黑衣人恐嚇 疑與關切違法廢棄物有關

桃園市議員朱珍瑤服務處21日上午出現一名黑衣人，還語帶威脅要求朱「不要再碰某個議題」。朱今發聲明表示已報警，檢警22日拘提男子到案，朝恐嚇罪偵辦中。

洗髮精內藏依托咪酯闖關台灣 台馬合作偵破跨國運毒集團

刑事警察局與馬來西亞警方合作，從去年5月至12月，陸續破獲利用洗髮精夾帶依托咪酯的運毒集團；分別由馬國警方逮捕張姓台籍製毒師等5人，台灣則查獲簡姓運毒集團幹部等6人，檢警查扣6公斤依托咪酯，約可製作1萬2000顆煙彈，簡嫌等人上周已依法提起公訴。

毒駕男「載5童」拒檢狂飆釀1女童重傷 今移審法院裁定續押

33歲吳姓男子今年2月23日涉吸食安非他命後駕駛小貨車，車上還載著5名兒童，經仁德區因違規遭警攔查竟加速逃逸，最後與轎車碰撞，再衝撞電線桿才停下，致5童均受傷，其中1名6歲女童重傷，被訴妨害公眾往來安全致重傷罪嫌，在押中的吳男今移審，台南地院下午裁定羈押。

內控失靈 行外開戶未把關 等同放水

萬里開發董事長洪岳鵬涉入菲律賓賭博、詐騙集團，為方便洗錢，滲透台中商銀指示經理、襄理，替多間人頭公司「行外開戶」，更不顧公司資本僅廿萬元，未踐行KYC（認識你的客戶）程序，就將轉帳額度調到最高兩千萬元，辦案人員說，把關等同放水，相當離譜。

內鬼護航 台中商銀爆詐團洗錢36億

萬里開發公司董事長洪岳鵬參與詐騙、賭博集團，吸收台中商銀四家分行四名經理、兩名襄理，利用其主管身分幫洪男名下人頭公司開戶、調高轉帳額度，抑或護航不通報警示帳戶，洗錢高達卅六億元，檢方昨依違反銀行法、組織與洗錢罪起訴七人。

北市醫美診所大年初五團拜遭槍擊 北市刑大第二波搜索逮三人

台北市大安區一家醫美診所，今年農曆春節大年初五，診所董事長在新春團拜時遭人槍擊，當時警方逮捕槍手後，繼續溯源追查，近日再度逮捕竹聯幫齊光會35歲林姓大哥、24歲齊光會吳姓成員，及竹聯幫平堂44歲陳姓成員，林、吳二人遭羈押，陳10萬元交保。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。