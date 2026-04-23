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毒駕男「載5童」拒檢狂飆釀1女童重傷 今移審法院裁定續押

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

33歲吳姓男子今年2月23日涉吸食安非他命後駕駛小貨車，車上還載著5名兒童，經仁德區因違規遭警攔查竟加速逃逸，最後與轎車碰撞，再衝撞電線桿才停下，致5童均受傷，其中1名6歲女童重傷，被訴妨害公眾往來安全致重傷罪嫌，在押中的吳男今移審，台南地院下午裁定羈押。

台南地院指出，經訊問後吳坦承犯行，且有起訴書所載證據資料佐證，足認他涉犯刑法中施用毒品且尿液所含毒品濃度達行政院公告值以上而駕駛動力交通工具致重傷、妨害公眾往來安全致重傷、施用毒品且尿液所含毒品濃度達行政院公告值以上而駕駛動力交通工具、道路交通管理處罰條例及刑法中未領有駕駛執照過失傷害罪等犯罪嫌疑重大。

台南地院表示，吳僅為規避無照駕車行政罰、持有及施用毒品等較輕微之罪，即不顧公眾及車上乘客安全貿然衝撞逃逸，直至碰撞他車才被迫停止，致生本案事故，現面臨本案最輕本刑3年以上重罪，其逃避司法程序誘因顯然更高，故有事實足認他有逃亡之虞。

台南地院審酌，吳現有多案為檢警偵辦中，遵法意識薄弱，且衡量本案犯罪情節，造成多人受傷，足認非予羈押，不足以保全本案審理、執行，而有羈押必要。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

台南地院審酌，吳男犯罪嫌疑重大且有逃亡之虞，同時，現有多案為檢警偵辦中，且衡量本案犯罪情節，造成多人受傷，下午裁定羈押。圖／讀者提供
台南地院審酌，吳男犯罪嫌疑重大且有逃亡之虞，同時，現有多案為檢警偵辦中，且衡量本案犯罪情節，造成多人受傷，下午裁定羈押。圖／讀者提供

毒品 台南 行政院

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