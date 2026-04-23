洗髮精內藏依托咪酯闖關台灣 台馬合作偵破跨國運毒集團

刑事警察局與馬來西亞警方合作，從去年5月至12月，陸續破獲利用洗髮精夾帶依托咪酯的運毒集團；分別由馬國警方逮捕張姓台籍製毒師等5人，台灣則查獲簡姓運毒集團幹部等6人，檢警查扣6公斤依托咪酯，約可製作1萬2000顆煙彈，簡嫌等人上周已依法提起公訴。

刑事局與馬來西亞皇家肅毒局長期情資交流，經分析比對，鎖定以台籍張姓犯嫌為首的跨國製毒集團。集團自第三地輸入化學原料及設備，在馬來西亞境內設立製毒工廠，製造毒品後，再以洗髮精、沐浴乳等日用品容器掩護，透過多國轉運方式走私毒品。

刑事局掌握集團犯罪模式，報請桃園地檢署指揮偵辦展開跨境查緝行動；專案小組與馬方密切合作，優先鎖定境外製毒源頭，由台灣鎖定黃姓運毒成員身分後，通報馬方跟監，馬來西亞皇家肅毒局分別於去年5月28日及6月25日發動二波搜索行動，一舉破獲2處製毒工廠，逮捕台籍犯嫌5人及外籍犯嫌2人，並查扣含甲基安非他命、芬太尼等成分的大量毒品液體及製毒設備。

警方持續追查，發現製毒集團改以台籍簡姓幹部為首，成立運毒核心架構，透過第三國中轉運毒。經長期蒐證，專案小組鎖定黃、林、郭及施姓男子等運毒成員，並確認毒品入境後由雲林地區范姓藥頭分裝販售「喪屍煙彈」。

刑事局去年7月24日、10月10日及12月22日，會同海關執行三波攔截行動，成功查獲多起以洗髮精及沐浴乳容器夾藏的依托咪酯毒品，陸續拘捕簡、黃、范、林、郭及施等6人，查扣依托咪酯6罐（6.165公斤）及相關證物。

刑事局指出這次緝毒，歷經五波跨境行動，橫跨台灣、馬來西亞等國家，共計查獲11名犯嫌，其中在台落網6人中，簡、黃、林、郭、施等5人經法院裁定羈押禁見。全案已由桃園地檢署提起公訴，范嫌則依製造、販賣毒品罪移送雲林地檢署偵辦，也已提起公訴。

警方在洗髮精、沐浴乳等用品中，發現依托咪酯等毒品原料，並逮捕郭姓嫌犯。記者廖炳棋／翻攝