跨國製毒及運毒集團利用洗髮精、沐浴乳等日用品容器夾藏毒品走私。圖：讀者提供

刑事警察局國際刑警科今(23)日宣布成功瓦解一大型跨國製毒及運毒集團。該集團由台籍犯嫌張姓製毒師為首，於馬來西亞境內設立製毒工廠，並利用洗髮精、沐浴乳等日用品容器夾藏毒品走私。台馬警方歷經五波跨境查緝行動，共逮捕11名台籍犯嫌，查扣高達228公斤含安非他命成分之毒品液體及俗稱「喪屍煙彈」原料的依托咪酯，澈底切斷該集團的毒品供需鏈。

製毒集團將「喪屍煙彈」原料依托咪酯夾藏於洗髮精罐中寄往台灣。圖：讀者提供

刑事局說明，該案起於台灣警方與馬來西亞皇家肅毒局的長期情資交流，鎖定張嫌為首的集團自第三地輸入化學原料至馬國製毒。桃園地檢署明股檢察官周欣儒指揮專案小組，於去(114)年5月及6月展開境外突擊，在吉隆坡一舉破獲兩處製毒工廠，逮捕台籍犯嫌5人及外籍犯嫌2人，現場查扣含甲基安非他命、芬太尼等成分的毒液以及製毒設備，攔截大批毒品流入國際市場。

台灣警方與馬來西亞皇家肅毒局的長期情資交流，鎖定張嫌為首的集團自第三地輸入化學原料至馬國製毒。圖：讀者提供

刑事局進一步提到，境外工廠遭搗毀後，該集團轉由成員簡嫌接手運毒核心，改採多國轉運策略，將「喪屍煙彈」原料依托咪酯夾藏於洗髮精罐中寄往台灣。專案小組掌握情資後，於去年7月至12月間發動三波境內攔截，成功在關口截獲依托咪酯6罐（重達6.165公斤），並於雲林拘提范嫌等6人。調查發現，范嫌負責接收毒品後進行分裝販售，嚴重威脅國內治安。全案已由桃園地檢署及雲林地檢署依違反《毒品危害防制條例》將11名犯嫌提起公訴。在台落網的6人中，簡姓、黃姓、林姓、郭姓及施姓等5名骨幹成員均經法院裁定羈押禁見。

台馬警方在吉隆坡一舉破獲兩處製毒工廠，圖：讀者提供

刑事局呼籲，依托咪酯毒品對社會治安及國人身心健康危害甚鉅，從事製造、運輸、販賣第二級毒品者，均屬重大刑事犯罪，其中運輸第二級毒品者，依法可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金，一經查獲，將面臨重刑制裁，民眾切勿心存僥倖、以身試法。刑事局將持續結合財政部關務署等相關機關強化邊境查緝作為，落實將毒品「攔截於關口」，防止流入國內；並持續深化國際執法合作與情資交流，強化跨境打擊能量，自源頭阻斷毒品供應鏈，全力打擊毒品犯罪，以維護國人安居樂業之生活。

本文章來自《桃園電子報》。原文：洗髮精有毒！藏「喪屍煙彈」原料走私 台馬警方合作逮11人