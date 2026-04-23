台中銀經理洗錢案外案！土地大亨主導重劃案…自救會長北捷縱火抗議

萬里開發公司董事長洪岳鵬因參與菲律賓詐騙、賭博集團，為方便大量資金洗錢有開戶需求，長年積極滲透金融業，與台中商銀分行4名經理、2名襄理勾結，以人頭開戶洗錢高達36億元，洪也是神岡區大夫第自辦重劃會發起人，今年有自救會長不滿重劃不公，赴台北捷運站廁所縱火。

洪岳鵬為萬里開發公司董事長，並發起神岡區「大夫第自辦重劃會」擔任理事長。該重劃案為自辦重劃，因引用舊法規引起爭議，曾有台中市議員曾陪同台中市神岡大夫第重劃自救會成員向監察委員陳情，盼比照高雄大寮伍厝自辦重劃區，將不願參加重劃的地主剔除，要求中市府比照辦理。

台中73歲曾姓老翁今年2月8日到台北捷運大安森林公園站、善導寺站的公廁縱火，經查曾翁是神岡大夫第重劃自救會長，其不願土地被重劃，曾四處陳情但沒下文，並揚言到總統府、AIT抗議，未料又北上選擇在捷運廁所縱火。

台中市府當時也說，神岡區大夫第自辦市地重劃區因實施期間屢次發生爭議，部分地主向法院提起「確認自辦市地重劃區重劃會不成立」訴訟案，法院審理中，該自辦重劃區已自2018年5月暫緩施工。

台中地檢查前後三波搜索萬里開發公司，及台中銀潭子、北屯、中正及頭份分行，查出洪參與博弈、詐騙集團，為利洗錢，積極滲透銀行體系，拉攏、勾結台中銀潭子分行張姓經理、頭份分行莊姓經理、中正分行黃姓經理及陳姓襄理、北屯分行姚姓經理及蘇姓襄理加入。

檢方指出，由洪男6名經理、襄理，利用銀行主管身分自2024年9月、10月起，濫用職權使佳德實業社等12家無實際經營的虛設商號成功辦理開戶，並調高各該商號帳戶轉帳額度，6人明知商號帳戶觸發疑似洗錢警示通報時，仍刻意護航延遲申報，及怠於將帳戶暫停、限制或終止匯款交易。

檢方說，詐團、博弈集團得以利用以上帳戶收取賭博、詐項，並快速移轉而隱匿、掩飾大額犯罪所得去向，總計洗錢金額超過36億元，搜索後將洪男、張姓及莊姓經理聲押獲准，其餘50至1000萬元交保，今依加重詐欺、賭博、偽造文書及違反銀行法特別背信、洗錢防制法鉅額洗錢及組織等罪嫌起訴7人。

檢調查扣洪男名下賓士邁巴赫名車。圖／調查局提供