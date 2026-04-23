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國中生大義滅親檢舉父母吸毒 「家庭都變樣希望把壞人抓起來」

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

雲林縣警刑大偵二隊長林慧芳去年底接獲一名國中生檢舉，指有人提供毒品給父母，短短一年半時間家庭完全變了樣，希望警方幫忙。警方展開蒐證、查緝行動，並向上溯源，成功追查出藥頭，查獲侯姓犯嫌涉嫌經營毒品分裝工廠，查獲海洛因、安非他命等毒品及原料、設備等。

雲林縣警局今公布3、4月肅槍、緝毒及打詐成果，不僅被詐金額持續下降，共查獲槍砲案件8件、15人，並起獲非制式槍枝8枝，其中2把手槍為黑幫成員所持有，另查獲各類毒品藥頭80名，包括依托咪酯藥頭36人、其他類型藥頭44人，還查獲喪屍煙彈毒品分裝廠共6處，縣長張麗善、雲林縣警友會理事長吳政憲一同頒發慰勉金。

偵二隊長林慧芳表示，她去年底接獲一名國中生檢舉，「我爸媽沈溺毒品已經一年半，原本的家庭都變了樣...，希望可以把壞人抓起來。」局長黃富村很重視，立刻籌組專案小組，歷經多時蒐證與查緝行動，不僅追查至上層藥頭，也查獲犯嫌涉嫌經營毒品分裝工廠，並持續擴大追查毒品來源與販售網絡，她希望能藉此幫這個孩子找回原本該有的家庭。

該案查扣第一級毒品海洛因，第二級毒品包括大麻、依托咪酯及安非他命等共計317.44公克，另查獲大麻菸油62.9公克、依托咪酯菸油134.5公克、依托咪酯菸彈6顆，以及其他新興毒品37包與分裝工具一批，並查扣不法所得6萬1600元。

另外，偵三隊獲報吳姓犯嫌持有非法槍枝，同時涉嫌從事第二級毒品依托咪酯分裝工作，並在雲、嘉地區販售依托咪酯及安非他命，雲林地檢署檢察官彭彥儒指揮警方偵辦，成功拘提吳嫌及張嫌等2人到案，查扣依托咪酯粉末66公克、依托咪酯菸油296.5公克、菸彈21顆，毒品咖啡包146包及各類毒品1018公克，毒品分裝工具一批，子彈32顆，並查扣現金1萬6000餘元、金飾1批，該案仍在向上溯源擴大追查。

偵辦員警表示，犯嫌將毒品放在車上，在各大汽車旅館間移動分裝，在雲嘉地區販賣，看中金價持續上漲，販毒所得就用來購買金飾，現場查扣金飾市價近一百萬元。

黃富村表示，本次專案透過情資整合與跨單位協作，針對非法槍械與毒品來源進行精準打擊，成功遏止犯罪擴散。未來將持續強化查緝力道，呼籲民眾遠離毒品誘惑，切勿因一時好奇或壓力誤入歧途，如發現可疑毒品情事，請即向警方檢舉。

雲林縣警局今公布3、4月肅槍、緝毒及打詐成果，縣長張麗善（左三）、雲林縣警友會理事長吳政憲（左二）一同頒發慰勉金。記者陳雅玲／攝影
雲林縣警局今公布3、4月肅槍、緝毒及打詐成果，縣長張麗善（左三）、雲林縣警友會理事長吳政憲（左二）一同頒發慰勉金。記者陳雅玲／攝影

雲林縣警局今公布3、4月肅槍、緝毒及打詐成果，偵二隊長林慧芳（左二）向縣長張麗善（右二）報告接獲國中生檢舉信的查緝毒品過程。記者陳雅玲／攝影
雲林縣警局今公布3、4月肅槍、緝毒及打詐成果，偵二隊長林慧芳（左二）向縣長張麗善（右二）報告接獲國中生檢舉信的查緝毒品過程。記者陳雅玲／攝影

雲林縣警刑大偵三隊查獲一起毒品、槍枝案，犯嫌將所得用來購買金飾。記者陳雅玲／攝影
雲林縣警刑大偵三隊查獲一起毒品、槍枝案，犯嫌將所得用來購買金飾。記者陳雅玲／攝影

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毒品 雲林

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