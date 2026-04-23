交友引衝突持刀傷人 2同居男連夜逃逸被逮

高雄市前鎮區4月21日1名陳姓男子遭砍傷，警方成立專案小組追查涉案人去向，昨晚至台南市查捕到洪姓、唐姓2男子，依傷害罪嫌移送法辦。

警方調查，50歲洪姓男子與38歲唐姓男子在唐男住處同居，4月21日凌晨，唐男透過交友軟體，認識陳男（32歲），約陳到家裡，洪男見陳疑因精神狀況不穩且行為怪異，要求陳男離去，雙方爆發激烈口角。

衝突中，洪男隨手拿出菜刀，在混亂中劃傷陳男左手臂，流血不少，唐請陳趕快離開去就醫，陳男倖然離去，下樓後便報警由救護車送醫，洪、唐2人也趁隙逃逸。

警方成立專案小組，報請檢察官指揮偵辦，調閱相關監錄系統，追查洪、唐2人去向，查出洪、唐2人藏匿台南市中西區，昨晚赴台南，將洪、唐2人查緝到案。

洪坦承他原本為了自衛，想以刀背嚇阻陳，不料，混亂中誤將刀刃當刀背，才劃傷陳男。2人見陳男受傷嚴重，自認為闖下大禍，才連夜逃離。全案警詢後，依傷害罪嫌移送高雄地檢署偵辦。