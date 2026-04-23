死囚已死 檢察總長提非常上訴

廿三年前犯高雄市女建商盧金惠撕票案的歐陽榕，被判死刑確定未執行，今年一月病死獄中；檢察總長邢泰釗認為死刑判決有瑕疵，提起非常上訴。圖／聯合報系資料照片

廿三年前犯高雄市女建商盧金惠撕票案的歐陽榕，被判死刑確定未執行，今年一月病死獄中；檢察總長邢泰釗認為依憲法法庭對「死刑規定」判決意旨，此案的確定判決有瑕疵，本月提非常上訴，成為該憲法判決後為「已死亡死囚」提案司法救濟首例，最高法院分案審理。

最高檢察署分案審查發現，歐陽榕的死刑確定判決有「三審未經過言詞辯論」、「評議未有一致決」等審判上瑕疵，檢察官閱卷確認後，認為根據憲判意旨，有提起非常上訴事由，由檢察總長邢泰釗向最高法院提非常上訴。

刑事訴訟法第三○三條規定「被告死亡或為被告之法人已不存續，應諭知不受理之判決」，歐陽榕已死亡，不過他的死刑確定判決被最高檢認定存有程序瑕疵，如經撤銷改判「不受理判決」，雖無實益，仍屬對他「有利」裁判。

一九五六年出生的歐陽榕原為造紙公司加工處副處長，離職後投資失利背負巨債，受盧金惠多次資助；二○○三年四月，歐陽因缺錢向盧女開口被拒，設局將盧女誘騙至租屋處勒斃，肢解成十袋棄屍，事後向盧女家屬勒贖一二○○萬元。

歐陽榕在監期間，多次喊冤認為法官在未釐清具體殺人手法下，違法判他死刑，歷經多年纏訟，最高院二○一一年維持更六審見解，依殺人、棄屍等罪判處死刑，褫奪公權終身確定。

歐陽榕入獄廿餘年，關押在高雄第二監獄，近年因身體不適，不時戒護就醫，因罹患糖尿病，且長期未規律服藥，以致酮酸中毒、上腸胃道出血導致多重器官衰竭，今年一月廿五日病死獄中，由檢察官相驗開立死亡證明書交付家屬。

憲法法庭二○二四年九月廿日對死刑作成判決後，最高檢同年十一月分卅七件「非上字」案號審查，死囚黃麟凱因經查無非常上訴事由，二○二五年一月十六日由法務部長鄭銘謙簽准執行槍決。最高檢陸續對黃春棋、陳憶隆、郭俊偉、王鴻偉、歐陽榕提非常上訴，目前仍有卅一名死囚是否執行懸而未決。