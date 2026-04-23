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警紀出包 王大陸偷查個資 判6個月

聯合報／ 記者蔣永佑／新北報導

藝人王<a href='/search/tagging/2/大陸' rel='大陸' data-rel='/2/248313' class='tag'><strong>大陸</strong></a>為幫女友闕沐軒討債，將潘姓男子資料交給車商游翔閔，新北地方法院昨依個人資料保護法判王六月徒刑。本報資料照片
藝人王大陸為幫女友闕沐軒討債，將潘姓男子資料交給車商游翔閔，新北地方法院昨依個人資料保護法判王六月徒刑。本報資料照片

藝人王大陸懷疑花三六○萬元閃兵被坑，透過車商游翔閔及四海幫海英堂主陳子俊，找時任台北市刑警大隊代理隊長劉居榮查閃兵集團首腦陳志明，另為幫女友闕沐軒討債，將潘姓男子資料交給游。新北地方法院昨依個人資料保護法各判王、闕六月徒刑，得易科罰金；王透過律師表示將上訴。

劉居榮被判一年四月最重且不得易科罰金，法院認定他身為職司犯罪偵查警務主管，以警政「智慧分析決策支援系統」，虛偽登載不實辦案事由查詢他人個資，損害系統管理正確性，戕害人民對公權力信任，依公務員登載不實、國防以外洩密罪論處。游翔閔、陳子俊及小弟陳柏均認罪與被害人和解，各被依個資法判三月，得易科罰金。

判決指出，王大陸懷疑被失聯的陳志明坑錢，去年二月透過游翔閔聯絡與游有私交的劉居榮，劉在北市刑大當王、游面前，登入系統查詢陳出境、入監、人口基本資料、查捕系統、電話等個資，以手機拍攝網頁畫面，用LINE傳給游轉傳王。

王大陸為替闕沐軒追討遭潘姓男子詐欺的四百萬元，因對方入監未依約賠償，二○二四年十一月託闕及游翔閔向潘討債，經闕提供有潘個資的判決書給游、陳子俊向徵信業者購入潘的家人個資，交由陳柏均等人赴潘家人住處及致電討債。

劉居榮稱「誤傳」要傳給林姓小隊長的個資，王大陸、闕沐軒也不認罪。合議庭認定，劉提供個資後傳訊給游「沒給你漏氣」、「專業吧」、「馬上搞出來」、「最快的時間幫你研判和分析」，且傳給林、游資料不同，不採信劉說詞。

王大陸查陳志明個資部分，法官認定雖有未依法利用個資行為，侵害陳資訊隱私權，但不足證明主觀上具個資法「意圖為自己或第三人不法之利益或損害他人之利益」要件，判無罪；協助闕沐軒部分，非法蒐集及利用個資有罪。

王大陸被查獲閃兵案後，牽扯出毆打Uber司機及查詢個資案，檢警從陳志明相關資料追出廿五名藝人涉閃兵。王與司機和解獲不起訴，閃兵部分在審理中。

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