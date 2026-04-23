屢調地方支援 保五警對空開槍洩憤

保安警察第五總隊副總隊長陳文耀澄清總隊並未針對資深人員，開槍警員是因家庭因素情緒低落導致。記者巫鴻瑋／翻攝

保安警察第五總隊吳姓警員疑不滿屢被調地方警察局支援，本月廿日值班時在駐地空地對空開一槍，保五昨表示吳誤解總隊專挑資深人員，加上家庭因素情緒低落而開槍，依恐嚇罪函送，並報警政署記一大過，將定期公布支援輪序名單避免誤解。

據了解，保五第一大隊第二中隊吳姓警員不滿十多年來常被外調支援，向上反映應優先派較年輕、無外調經驗的警員而非「老鳥」，最近他又將被外調，懷疑制度不公且反映未果，廿日下午四時至晚間八時擔服械彈庫值班勤務，晚間七時許在高雄市仁武營區總隊部至真樓前空地，對空鳴槍一發，嚇壞同事。

保五表示，吳在支援名單，一時思慮欠周擊發子彈，於營區開槍脫序，涉犯恐嚇罪，由仁武警分局函送，並報警政署記一大過，追究相關主管考核監督不周責任。

保五指出，下月將派四十名警力至台南、高雄市支援八個月，本月十七日公開舉辦選填支援單位作業，以卅至四十歲者居多，五十歲以上資深員警四人，過程公開透明，未針對資深員警，將每月定期公布支援輪序名單，避免誤解；已指示幹部須聯繫被支援單位，妥善照顧外調員警工作指派與作息起居。