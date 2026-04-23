蘆洲警冒名訂餐19次 報復檢舉民眾

新北市近期有數人在報案檢舉之後遭冒名訂餐惡整，警方查出竟是蘆洲警分局勤務中心員警所為，分局長王耀輝昨天代表向社會大眾鞠躬道歉，說明涉案警員將記過、調職、移送法辦，主管連帶處分。記者林昭彰／攝影

新北市蘆洲警分局勤務指揮中心馮姓警員疑因不滿有民眾常檢舉，涉嫌冒用五名檢舉人的個人資料，向披薩店、麻辣鍋餐廳訂餐或訂位共十九次，警方接獲被害人報案查獲馮，昨向外界說明致歉，指馮情緒失控惡作劇，記一大過調職，依個人資料保護法等函送。

警方調查，廿八歲馮姓警員上月廿四日至本月十八日以私人手機，透過ＶＰＮ（虛擬私人網路）隱藏ＩＰ，冒用五名檢舉人個資向台北、新北市多家披薩店、麻辣鍋餐廳訂餐或訂位，總共十九次，每筆訂單一千多到一萬多元，合計逾九萬元，業者向客人確認訂單後取消，未造成被害人財損。

一名男子本月十八日致電警方檢舉新北五股區芳洲六路有違規停車，不久收到披薩店三筆訂餐、麻辣鍋餐廳一筆訂位通知，訂單姓名「方洲六」，他懷疑手機門號遭盜用提告。

警方查出七日已有類似報案記錄，新聞曝光後外界質疑一一○報案系統遭駭客入侵。

新北市警察局與蘆洲分局清查，前晚取得店家訂單資訊比對，查出五人被害，找蘆洲分局勤指員警訪談，馮稱是他所為，沒其他員警參與，亦非報案系統有漏洞或個資外洩。警界傳馮不滿五名被害人常檢舉而挾怨報復，警方未證實，僅表示馮坦承個人思慮不周，情緒失控惡作劇。

馮二○一九年警察專科學校畢業分發蘆洲分局，去年十月調勤指負責接收報案資訊。蘆洲分局長王耀輝昨表示馮不當蒐集利用民眾個資，懲處調職，依妨害信用、偽造私文書、個資法函送；勤指主任調整為非主管職務，追究相關人員考監責任。