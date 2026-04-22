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爆口角！倒楣房東催討租金反被租客友人刺傷 房子慘淪毒窟搜出毒品吸食器

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市萬華區西園路一處住宅，昨天深夜11時許發生租客因積欠房租，和房東協商雙方卻爆發口角，最後房東及房仲遭租客友人持刀刺傷案件；轄區警方到場後，除逮捕動手的租客等人，還在房內搜出海洛英注射針筒、安非他命吸食器及大麻研磨器，警方詢後依毒品及傷害罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

警方指出，李姓姊弟向陳姓房東租下西園路一間住宅，近期卻積欠兩個月共6萬元房租，原本李姓姊弟想要以押金折抵，但由於姊弟是違約提前解約，還有違約金要解決；雙方昨天晚間8時許，約在租屋處點交限期搬離並協商租金還款事宜。

陳姓房東與妻子、房仲到場，李姓姊弟則找來蔡姓友人陪伴，雙方為租金一事發生口角，始終未能取得共識；姊弟的蔡姓友人不滿，掏出折疊刀揮舞，過程中房仲手臂、左腰被刺傷，房東左手也有割傷，嚇得房東一行人逃出屋外報警。

轄區警方獲報到場，破門攻堅逮捕李姓姊弟等3人，並將受傷房仲與房東送醫。警方在場搜索凶刀，意外發現租屋處疑似變毒窟，更找出海洛英注射針筒、安非他命吸食器及大麻研磨器等各類違禁物品，警方詢問李姓姊弟等人後依法送辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方在租屋處搜出毒品吸食器。記者廖炳棋／翻攝
警方在租屋處搜出毒品吸食器。記者廖炳棋／翻攝

警方搜索起獲凶刀。記者廖炳棋／翻攝
警方搜索起獲凶刀。記者廖炳棋／翻攝

房仲 毒品 房租 房東 租金

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