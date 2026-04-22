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保五員警在營區開槍 警政署：記過移送法辦、追究幹部考核監督責任

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

保五總隊仁武營區前晚傳出槍響，一名年約50餘歲吳姓警員，疑因家庭因素，加上不滿隊部打算將他外調其他縣市警政機關支援，值勤時持警槍對空鳴槍1槍，槍聲嚇壞保五同仁。

警政署今天表示，保安警察第五總隊員警在營區未依規定使用槍械案，屬重大違紀行為，除已依規定記一大過處分外，並移送司法機關偵辦，依法追究相關刑事責任，相關具體違紀原因，正由權責單位深入調查釐清；另將一併檢討督導管理機制，追究相關幹部考核監督責任。

警政署強調，對於任何違反勤務紀律及用槍規範行為，警政署一向秉持「零容忍」立場，絕不寬貸；並將持續強化勤務紀律教育、用槍訓練及心理輔導機制，並加強關懷員警身心狀況，以維護警察專業形象及社會安全。

警政署。記者廖炳棋／翻攝
警政署。記者廖炳棋／翻攝

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