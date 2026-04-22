保五員警在營區開槍 警政署：記過移送法辦、追究幹部考核監督責任

台北捷運中山站去年12月19日發生隨機殺人，曾是日本電視台知名的社會線記者木下黃太剛好在南西誠品附近，見一名騎車騎士被砍傷，他立刻前去搶救，按住傷口試圖止血。由於傷者中有人感染HIV，木下黃太昨天發文表示，為謹慎起見，疾管署長羅一鈞建議他應在3個月後接受血液檢查，目前HIV、B肝及C肝檢驗也都是陰性。

2026-04-22 13:11