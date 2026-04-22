能說年少無知？國中割頸案受害者父謝YTR公布細節 律師籲少事法修2處

新北市校園割頸案，受害學生的父親傾全力推動少事法改革及校園安全。 聯合報系資料照

新北市國中生割頸命案話題持續延燒，近期因一名YouTuber在影片中公開加害者長相與案件細節，再度引發社會高度關注。被害者父親透過新北市議員發聲，表達對影片內容的感謝，並指出部分資訊「連自己都不知道」，肯定對方資料蒐集能力。

然而，此舉也掀起關於未成年人保護與社會知情權的激烈辯論。依現行少年事件處理法規定，涉及未成年人的案件，媒體不得揭露足以辨識身分的資訊，旨在保障少年未來復歸社會的可能性。

對此，律師呂秋遠在臉書發文指出，諷刺的是，國內媒體因法規限制難以完整報導，反而由海外創作者詳述案件經過，並獲得數百萬人的瀏覽，反映社會對判決結果的不滿與資訊落差。

他進一步提到，現行制度強調「未成年人可被矯正」，但面對重大暴力犯罪時，社會難以接受加害者因年齡而大幅減輕責任。他質疑，部分案件中行為已難以用「年少無知」解釋，呼籲重新檢視制度設計。

呂秋遠並提出兩項修法建議：

資深媒體人「莎莉夫人」也於臉書針對此事提出看法，質疑涉案未成年人的「可教化性」，直指現行少年事件處理法過度保障加害者。

「莎莉夫人」指出，台灣媒體並非不願深入追查案件背景，而是受到法律與主管機關規範，無法揭露任何足以辨識未成年加害者與被害者身分的資訊。她強調，這類限制使得案件細節難以公開，也讓外界對事件的全貌產生疑問。

針對涉案少年的家庭背景，她在貼文中描述其成長環境複雜，包含多名親屬曾有犯罪紀錄，並質疑在此環境下，是否仍具備被教化、重新融入社會的可能性。她更引用曾長期投入監獄教誨工作的黃明鎮觀點，指出部分極端個案恐難以透過教育與矯治改變。

前民眾黨副秘書長許甫也透過臉書表達看法，他指出，該名YouTuber的影片細緻還原了案發經過，讓他「一口氣都喘不過，彷彿也經歷了那殘忍可怕的現場」，凸顯現行司法制度引發的公平性爭議。

許甫表示，該案原本已逐漸被社會淡忘，但隨著影片重新揭開案件細節，使大眾再次直面校園暴力的殘酷。他指出，一條年輕生命被奪走，留下家屬長期承受悲痛，但司法制度對未成年加害者的處理方式，卻讓外界產生「輕判」的質疑。

他直言，現行少年事件處理法立法初衷在於給予未成年人改過自新的機會，但在重大暴力犯罪中，相關規範是否仍過於寬鬆，值得重新檢討。例如依現行制度，部分案件服刑達一定比例後即可申請假釋，對被害人家屬而言，實在難以接受。

許甫感嘆：「生命何其沉重，剝奪一條命的代價，難道只要短暫的幾年牢獄之災就能抵銷？這樣的制度，究竟是彰顯了寬容，還是變相縱容了邪惡？」