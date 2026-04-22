中山捷運站隨機殺人案傷者感染HIV 日本記者協助救治曝檢查結果並報平安

台北捷運中山站去年12月19日發生隨機殺人，曾是日本電視台知名的社會線記者木下黃太剛好在南西誠品附近，見一名騎車騎士被砍傷，他立刻前去搶救，按住傷口試圖止血。由於傷者中有人感染HIV，木下黃太昨天發文表示，為謹慎起見，疾管署長羅一鈞建議他應在3個月後接受血液檢查，目前HIV、B肝及C肝檢驗也都是陰性。

木下昨天發文向羅一鈞和大家報平安，「由於參與了12月19日台北恐怖攻擊事件的救援行動，羅一鈞先生建議我為謹慎起見，應在3個月後接受血液檢查。HIV（這項原本就沒有感染風險）、B型肝炎及C型肝炎的檢驗結果已經出爐，全部都是陰性。特此向所有關心我的各位報告。」

去年十二月底，嫌犯張文昨於捷運台北車站、中山站周邊隨機放置煙霧彈，並手持利刃隨機攻擊無辜民眾，張文隨機攻擊台北車站、中山商圈周邊民眾，張文也於作案後從中山商圈誠品南西店頂樓一躍而下，送醫後傷重不治，事件造成15傷、包含嫌犯張文共4死。

木下當時透過影片陳述自己剛好在案發現場，指男子持刀的恐怖攻擊，明顯是無差別的殺人行為。見騎士被砍傷倒在路上，奮不顧身去替傷者止血，但手邊沒有任何工具可用，只能徒手急救，卻眼見男子漸漸失去意識。當時他展示帶血的手掌，說自己只能做到這樣，感到無能為力、心痛。

由於傷者中有已通報並服藥穩定控制的HIV感染者，可能因凶器或現場血液噴濺而遭受血液接觸傷口或黏膜的民眾，雖然血液暴觸感染HIV機率極低，疾管署估計可能低於萬分之一，但可預防投藥，投藥後可再降低感染機率至零，請受影響民眾毋須過度擔心。