快訊

獨／殺人肢解10袋棄屍死囚「已經死了」 檢察總長仍提非常上訴

日本恐有規模8以上地震？專家示警：2處爆強震 台灣就需高度警戒

幕後／美方開口就要軍購8000億 藍委憂不加碼 川習會後恐遭甩鍋

聽新聞
0:00 / 0:00

虛擬貨幣搶案 士林警再逮4嫌並破毒品分裝場

中央社／ 台北22日電

北市士林區日前發生虛擬貨幣搶案，北市警方今天表示，繼於宜蘭、屏東小琉球陸續逮捕8嫌後，經擴大追查於16日再到台中桃園查獲主嫌陳男等4人，同步查獲1處毒品分裝場。

台北市警察局士林分局2月獲報轄內雨聲街發生虛擬貨幣搶案，有假幣商搶走被害人欲交易的現金新台幣200萬元，專案小組火速先於宜蘭查獲3嫌到案；緊接著第二波行動於3月中旬遠赴屏東小琉球再緝獲5嫌，並查扣42萬餘元現金及毒品等證物。

士林分局今天透過新聞稿表示，此詐騙集團鎖定欲進行虛擬貨幣交易的民眾，透過網路聯繫相約面交，但因內部黑吃黑而行搶，且犯嫌犯案後便跨縣市流竄，企圖規避警方查緝，增加偵辦難度。

專案小組持續擴大追查，整合外縣市警力和分析監視器影像、比對通聯紀錄等方式，逐步釐清集團組織架構與犯案分工，確認仍有共犯分別藏匿於中部及北部地區。

專案小組精準掌握時機於4月16日執行第三波拘提行動，分別於台中、桃園再查獲4嫌到案，包括首謀陳男、車手頭何男、掮客羅男和徐男。

同時，於桃園市平鎮區一處據點查獲大量毒品分裝場，查扣毒品市值高達新台幣800萬元。

士林分局表示，全案目前共查獲12嫌到案，並持續追緝其餘在逃共犯。研判此集團除涉及搶奪案件外，也從事毒品分裝與販售，形成複合式犯罪結構，對社會治安造成嚴重威脅。

全案詢後將4嫌依涉刑法搶奪罪、詐欺罪、組織犯罪防制條例及毒品危害防制條例等罪，移送士林地檢署偵辦，並持續向上溯源、擴大偵辦中。

士林分局呼籲，將持續針對以投資、交易為名的新型態犯罪加強查緝，並呼籲民眾從事各類投資時，務必選擇合法且安全的管道，切勿私下面交，以確保自身人身及財產安全。

桃園 北市 台中

延伸閱讀

假投資易衍生虛幣犯罪 議員、律師籲防網路陷阱

虛幣搶案成新興犯罪　刑事局：與假投資詐騙有關

影／70歲老翁一家3口製毒 蘇澳警方攻破「製毒家庭」喪屍菸彈等毒品

大甲媽遶境彰化衝突3警傷 共1嫌收押、3嫌限居

相關新聞

洩辣椒水反升官三線二？警政署澄清周俊銘平調仍為三線一、非主管職

台灣民眾黨前主席柯文哲、同黨台中市議員參選人劉芩妤，17日前往逢甲夜市掃街，直播途中突然聞到不明氣味，後遭證實是時任台中市第6警分局長周俊銘因辣椒噴頭水故障，四度洩漏釀禍；周遭記過、調職，但有新聞媒體指出周俊銘反因此升官，調陞台北市警察局3線2星警政監職務；警政署中午澄清並非事實。

影／70歲老翁一家3口製毒 蘇澳警方攻破「製毒家庭」喪屍菸彈等毒品

宜蘭70歲林姓男子涉嫌與女兒、女婿從吸毒到製毒，在壯圍鄉一處不醒目住家民宅，以「家庭代工」方式製造「依托咪酯菸油彈」（俗稱「喪屍菸彈」），更住處周邊架設十幾組監視器，規避查緝。蘇澳警力獲報後清晨攻堅，逮捕3人，起出依托咪酯、海洛因及安非他命等毒品，還有子彈14顆，移送地檢署偵辦。

勇救張文案傷者陷感染風險…日記者血液檢測出爐 網感動：好人一生平安

2025年12月19日，台北捷運台北車站內及中山站外南西商圈發生連續隨機攻擊事件，當時一名日本記者木下黃太在現場見義勇為、徒手為傷者止血，事後傳出其中一名傷者為HIV感染者，使外界關注其可能面臨的風險。

警開槍抗議黑箱調動？ 保五總隊澄清 強調「絕無針對老鳥」

保安警察第五總隊高雄仁武營區20日晚間驚傳槍響，一名吳姓警員在值勤時對空鳴槍，外傳是不滿即將被外調支援的「黑箱作業」，保五總隊今上午坦承吳警確實是5月即將支援地方警局的名單之一，因誤解調動有黑箱且專挑資深人員，加上家庭因素情緒低落而開槍，但總隊強調「絕無針對資深員警」。

辣椒水誤傷柯文哲…中市六警分局長遭拔官神隱一周 最新動向曝光

台灣民眾黨前主席柯文哲、同黨台中市議員參選人劉芩妤，17日前往逢甲夜市掃街，直播途中突然聞到不明氣味，志工等人研判有人噴辣椒水，劉隔天前往第六警分局報案，事後查出是帶隊的第六警分局長周俊銘因辣椒噴頭水故障，四度洩漏釀禍，周遭記過、調職，今確認周將被調到台北市警局擔任警政監。

不滿外調警員營區內開槍洩憤 保五總隊澄清曝「真實原因」：將記過處分

警政署保安警察第五總隊位於高雄的仁武營區20日晚間驚傳槍響，一名年約50多歲的吳姓警員在值班時，持槍對空鳴發1槍，引發營區騷動，外傳警員是不滿內部支援調動的「黑箱作業」，屢次將老鳥外調才鳴槍抗議，不過保五總隊出面澄清，現場未造成人員傷亡，經查是該警員因「家庭因素」所致，將記過處分並依法送辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。