虛擬貨幣搶案 士林警再逮4嫌並破毒品分裝場

台北市士林區日前發生虛擬貨幣搶案，北市警方今天表示，繼於宜蘭、屏東小琉球陸續逮捕8嫌後，經擴大追查於16日再到台中、桃園查獲主嫌陳男等4人，同步查獲1處毒品分裝場。

台北市警察局士林分局2月獲報轄內雨聲街發生虛擬貨幣搶案，有假幣商搶走被害人欲交易的現金新台幣200萬元，專案小組火速先於宜蘭查獲3嫌到案；緊接著第二波行動於3月中旬遠赴屏東小琉球再緝獲5嫌，並查扣42萬餘元現金及毒品等證物。

士林分局今天透過新聞稿表示，此詐騙集團鎖定欲進行虛擬貨幣交易的民眾，透過網路聯繫相約面交，但因內部黑吃黑而行搶，且犯嫌犯案後便跨縣市流竄，企圖規避警方查緝，增加偵辦難度。

專案小組持續擴大追查，整合外縣市警力和分析監視器影像、比對通聯紀錄等方式，逐步釐清集團組織架構與犯案分工，確認仍有共犯分別藏匿於中部及北部地區。

專案小組精準掌握時機於4月16日執行第三波拘提行動，分別於台中、桃園再查獲4嫌到案，包括首謀陳男、車手頭何男、掮客羅男和徐男。

同時，於桃園市平鎮區一處據點查獲大量毒品分裝場，查扣毒品市值高達新台幣800萬元。

士林分局表示，全案目前共查獲12嫌到案，並持續追緝其餘在逃共犯。研判此集團除涉及搶奪案件外，也從事毒品分裝與販售，形成複合式犯罪結構，對社會治安造成嚴重威脅。

全案詢後將4嫌依涉刑法搶奪罪、詐欺罪、組織犯罪防制條例及毒品危害防制條例等罪，移送士林地檢署偵辦，並持續向上溯源、擴大偵辦中。

士林分局呼籲，將持續針對以投資、交易為名的新型態犯罪加強查緝，並呼籲民眾從事各類投資時，務必選擇合法且安全的管道，切勿私下面交，以確保自身人身及財產安全。