警開槍抗議黑箱調動？ 保五總隊澄清 強調「絕無針對老鳥」

保安警察第五總隊高雄仁武營區20日晚間驚傳槍響，一名吳姓警員在值勤時對空鳴槍，外傳是不滿即將被外調支援的「黑箱作業」，保五總隊今上午坦承吳警確實是5月即將支援地方警局的名單之一，因誤解調動有黑箱且專挑資深人員，加上家庭因素情緒低落而開槍，但總隊強調「絕無針對資深員警」。

保五總隊編制主力為支援群眾維安及協助地方治安，據調查，今年5月保五將派40名警力，前往高雄市及台南市警察局執行為期8個月的支援勤務。

隸屬第一大隊第二中隊的吳姓警員，20日下午擔服4時至晚間8時的械彈庫值班勤務，卻在晚間7時30分許，吳姓警員疑因得知自己名列支援名單，認為長年調動多由資深人員承擔，質疑內部有黑箱作業，在總隊部至真樓前空地持勤務配槍對空擊發1槍。

事發當下槍聲大作引發營區震驚，所幸未釀人員受傷，不過面對基層「專挑老鳥外調」的質疑，保五總隊隨即展開內部調查並對外澄清，17日上午已在行政大樓公開舉辦選填支援單位作業，總隊長也親自鼓勵同仁接受實務歷練，輪序過程「絕對公開透明」。

保五總隊提出數據自清，強調此次40名支援警力中，年齡多以30至40歲青壯年居多，50歲以上的資深員警僅有4人，駁斥「針對資深人員」的說法。

保五總隊上午召開記者會聲明，指吳姓警員近期另因家庭因素導致情緒低落，一時思慮欠周才擊發子彈。

針對後續懲處與防範，保五總隊表示，吳姓警員在營區開槍的脫序行為，已涉犯刑法恐嚇危害安全罪嫌，全案移由仁武警分局函送橋頭地檢署偵辦，行政懲處則報請警政署記1大過，並將追究相關主管考核監督不周之責。

為消弭基層疑慮，保五總隊也承諾，總隊長已指示各級幹部須主動聯繫被支援單位，妥善照顧外調同仁的工作指派與作息起居，未來針對支援輪序人員，將改採「每月定期資訊公開」，公布輪序名單讓同仁有所遵循，避免類似誤解再次發生。