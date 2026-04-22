勇救張文案傷者陷感染風險…日記者血液檢測出爐 網感動：好人一生平安

台北捷運中山站去年年年底發生隨機殺人事件，曾是日本電視台知名社會線記者木下黃太剛好在附近，替傷者急救，隨後也拍攝影片分享在社群。圖／擷自X@Kinositakouta

2025年12月19日，台北捷運台北車站內及中山站外南西商圈發生連續隨機攻擊事件，當時一名日本記者木下黃太在現場見義勇為、徒手為傷者止血，事後傳出其中一名傷者為HIV感染者，使外界關注其可能面臨的風險。

木下黃太於21日晚間在Threads發文，當時衛福部疾管署署長羅一鈞建議他，為求謹慎起見，應在3個月後接受血液檢查。如今檢驗結果出爐，包括HIV、B型肝炎和C型肝炎，全部都是陰性。

木下黃太曾經表示，在救援過程中，自己手部原有的傷口接觸到血液，因此依照專業建議接受檢驗並服用預防藥物。他強調當下並未多想風險，「只是想救人」，對於外界關心表達感謝。

檢測結果出爐後，貼文湧入大量留言，「太好了，終於放心」、「謝謝你的見義勇為」，也有人直呼「好人一生平安」。不少網友更指出，此事件除了展現人性光輝，也提醒社會應正確認識HIV感染者，避免不必要的恐慌與污名。